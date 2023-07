Pamiętamy sławetne, ogłoszone przez Komisję Europejską w maju 2022 r., niedługo po wybuchu wojny, tzw. korytarze solidarnościowe. Miały one wówczas pomóc w wywozie z Ukrainy 20 mln t zbóż. Czy pomogły? Wydaje się, że kraje przyfrontowe mimo deklaracji pomocy, zostały z transportem pozostawieni sami sobie. Czy teraz może być podobnie?

Korytarze już były, ale solidarnościowe. Czy pomogły w transporcie?

Putin wyjaśnia powody wstrzymania umowy zbożowej.

Co to są „zielone korytarze”?

Po podpisaniu ubiegłorocznego porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym sytuacja z transportem zbóż z Ukrainy uległa zmianie. Większość ziarna transportowano właśnie drogą morską. Umowa była kilka razy przedłużana, aż 17 lipca Rosja ją przerwała. Nie zgodziła się na jej przedłużenie. Zdaniem Władimira Putina, prezydenta Rosji, który opublikował swój artykuł na rosyjskiej stronie rządowej, powodem takiego stanu rzeczy jest wykorzystanie przez Zachód tej umowy do wzbogacenia się dużych firm międzynarodowych.

– Zauważcie sami: w przeciągu prawie roku w ramach "umowy" z Ukrainy wyeksportowano łącznie 32,8 mln ton dostaw, z czego ponad 70 proc. trafiło do krajów o wysokim i średnim dochodzie, w tym do Unii Europejskiej, podczas gdy do takich krajów jak Etiopia, Sudan i Somalia, a także Jemen i Afganistan trafiło mniej niż 3 proc. dostaw, czyli mniej niż milion ton - napisał Putin.

Prezydent Rosji chce w tym wszystkim ugrać coś dla siebie. Chce sprzedawać np. krajom afrykańskim, swoje ziarno, również to, które zostało przez Rosję ukradzione Ukrainie. Chce wywalczyć połączenie przez UE spółki zależnej Rosselkhozbank z systemem SWIFT w zakresie transakcji zbożowych i nawozowych. Gra na siebie.

Ukraina szuka nowych rozwiązań

Widząc, że umowa nie zostaje wznawiana Ukraina szuka alternatywnych rozwiązań. Miały nią być porty na Dunaju, ale te również zostają ostatnio atakowane przez Rosję.

Ukraiński Związek Zbożowy (UGA) oficjalnie zwrócił się do Valdisa Dombrovskisa, wiceprezesa wykonawczego, komisarza ds. handlu Komisji Europejskiej, w sprawie optymalizacji tras alternatywnych, tzw. korytarzy solidarnościowych, dla eksportu zboża z Ukrainy do portów europejskich z późniejszym transportem do krajów trzecich.

Pytanie tylko czy one rzeczywiście funkcjonowały, bo my Polacy mamy w tej kwestii odmienne zdanie.

- W szczególności UGA zaproponowała Komisji Europejskiej zwiększenie eksportu przez te korytarze o 1-1,5 mln surowców miesięcznie poprzez zrekompensowanie części kosztów europejskich przewoźników i portów przewożących ukraińskie zboże. Doprowadzi to do znacznego obniżenia kosztów transportu zboża i umożliwi ukraińskim rolnikom opłacalny eksport nadwyżek zboża do krajów potrzebujących ukraińskiego zboża oraz ustabilizuje globalne bezpieczeństwo żywnościowe – podaje UGA.

Ile zboża zostało przetransportowane z Ukrainy?

Ukraiński Związek Zbożowy przypomina, że w 2022 roku Ukraina zebrała ponad 73 mln ton zbóż i roślin oleistych, a eksport w sezonie 2022/2023 wyniósł około 58 mln ton.

- Ponad 29 mln ton zboża i nasion oleistych wyeksportowano przez ukraińskie porty nad Morzem Czarnym w ramach Inicjatywy Zbożowej, nieco ponad 15 mln ton – przez porty Dunaju, a około 14 mln ton – koleją i ciężarówkami. Przecież w tym roku ukraińscy producenci mogą zebrać około 69 mln ton zbóż i roślin oleistych, spodziewany wolumen eksportu w roku gospodarczym 2023/2024 może wynieść około 45 mln ton. Oczywiście Ukraina dodatkowo eksportuje również olej i śrutę – około 9-10 mln ton rocznie – podaje UGA.

Jak donoszą, w związku z przerwaniem umowy Ukraina stanęła przed pilną koniecznością dodatkowego zwiększenia przepustowości korytarzy solidarnościowych na około 1-1,5 mln ton zboża miesięcznie. Chcą powstania niby czegoś nowego tzw. zielonych korytarzy już nie do krajów przyfrontowych, tylko innych z zachodniej i południowej Europy.

- Można tego dokonać poprzez eksport zboża przez porty krajów bałtyckich (Kłajpeda i inne), Niemiec (Rostock, Hamburg), Holandii (Rotterdam), Chorwacji (Rijeka), Włoch (Triest) i Słowenii (Koper). Warto zauważyć, że trasy te nie są często wykorzystywane ze względu na złożoność i koszt logistyki w porównaniu z innymi trasami. Różnica w cenie wynosi około 30-40 euro za tonę. Dlatego UGA zwraca się do UE o wprowadzenie „zielonych korytarzy” dla ukraińskich produktów rolnych do portów morskich krajów bałtyckich, Niemiec, Holandii, Chorwacji, Włoch i Słowenii – informuje UGA.

Ukraińcy chcą, aby m.in. przeniesiono kontrolę sanitarną, fitosanitarną i weterynaryjną z przejść granicznych z Ukrainą na terytorium kraju przeznaczenia, co zapewni, ich zdaniem, znaczny wzrost eksportu. Chcą też wprowadzenie dotacji z Komisji Europejskiej w celu zrekompensowania europejskim przewoźnikom dodatkowych kosztów logistycznych transportu tranzytowego oraz częściowej rekompensaty dla portów europejskich – tzw. kosztów portowych za ukraińskie zboże.

Naciski Ukrainy na Polskę

Kraje przyfrontowe z kolei chcą bronić interesu swoich rolników i niedawno podpisały deklarację o zakazie importu zbóż z Ukrainy. Polska dodatkowo informuje, że nie otworzy granicy na import bezpośredni, po 15 września dla pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. Ale będzie realizować tranzyt tych produktów.

Ukraina naciska. Ostatnio na ten temat wypowiedział się prezydent Ukrainy.

- Nasze stanowisko jest jasne: blokowanie eksportu drogą lądową po 15 września, kiedy wygasają stosowne ograniczenia, jest niedopuszczalne w jakiejkolwiek formie. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla każdego – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.

