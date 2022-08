Pod koniec ubiegłego tygodnia grupa rolnicza IMC, notowana na warszawskiej giełdzie, zakończyła zbiory pszenicy ozimej. Spółka, pomimo trwającej wojny, zanotowała rekordową wydajność tego gatunku.

Pszenica była zasiana na powierzchni 18,3 tys. ha, z której zebrano 123 tys. ton. To daje średnią wydajność z hektara na poziomie 6,7 ton. Jak się okazuje jest to najlepszy wynik spółki w historii jej działalności. Wydajność jest o 18 proc. lepsza od rezultatów z 2021 roku.

- Wojna w Ukrainie wprowadziła zmiany we wszystkie sfery działalności rolniczej naszej spółki. Dlatego tegoroczne żniwa ozimych upraw nie są wyjątkiem. Część powierzchni, zasiana pszenicą ozimą, na wiosnę była zaminowana, na innych polach bezpośrednio znajdowały się oddziały wojskowe lub miały tam miejsce działania wojenne. Z tej przyczyny nie byliśmy w stanie wykonać w optymalnym czasie wszystkich zabiegów zgodnych z technologicznymi standardami, a z niektórych musieliśmy całkowicie zrezygnować - podkreśla Oleksandr Wierżichowskij, dyrektor operacyjny IMC.

Jak dodał, odpowiedzialna i wysokiej jakości praca wszystkich działów produkcyjnych firmy, a także sprzyjające warunki pogodowe (wiosna i lato w północnej środkowej Ukrainie było stosunkowo chłodne i deszczowe) odpowiednio wpłynęły na dojrzewanie zboża i w efekcie na dobry, rekordowy plon.

- Chociaż byliśmy zmuszeni zminimalizować wykorzystanie wynajętych maszyn, co opóźniło nieco okres zbiorów, to zaangażowanie naszego zespołu pozwoliło zebrać wszystkie uprawy ozime. Jest to prawdziwy wkład IMC w bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy i świata – podał na koniec.