Ukraińska kukurydza cieszy się obecnie stabilnym popytem w wielu krajach UE, które nie będą zbierać własnej kukurydzy z powodu nienormalnej suszy.

Poinformowali o tym analitycy spółdzielni Pusk, utworzonej w ramach Ukraińskiej Rady Rolnej.

Eksport kukurydzy

Ukraina wyeksportowała w lipcu ok. 1,2 mln ton kukurydzy, ale zbliża się okres pozasezonowy i na sierpień zakontraktowano jej tylko 0,5 mln ton. Jest natomiast stabilny, niewielki popyt ze strony Włoch i Hiszpanii, gdzie upały dochodzą do 45 ℃. Również wysokie temperatury we Francji nie sprzyjają wegetacji kukurydzy. Niektórzy importerzy kupują zboże już teraz, ponieważ pojawiają się obawy, co do ofert europejskiej kukurydzy.

Analitycy poinformowali również, że średnia cena kukurydzy oscyluje wokół 175-185 euro/t i w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących zmian na rynku.

Ceny kukurydzy

Ceny kukurydzy z nowych zbiorów mają charakter orientacyjny i kształtują się na poziomie 150-160 euro/t z dostawą w październiku, ale kontrakty terminowe nie są na razie zawierane. Można prognozować, że rynek stanie się bardziej aktywny od drugiej połowy sierpnia.