Ceny sprzedaży ukraińskiej pszenicy z nowego zbioru będą wyższe niż w ubiegłym roku. Podaż zboża znacznie się zmniejszy. Prognozę tę ogłosiło centrum analityczne spółdzielni "PUSK", utworzone w ramach Ukraińskiej Rady Rolniczej.

Jak zauważyli eksperci, jeśli w czerwcu 70 proc. pszenicy eksportowanej z Ukrainy stanowiło zboże ze starych zbiorów, a obecnie podaż tego zboża zaczyna się zmniejszać. Ponadto jego zapasy są obecnie minimalne. W ramach nowych zbiorów zebrano tylko około 200 000 ton zbóż.

Jak uważają analitycy, pszenica spośród wszystkich upraw najbardziej reaguje na informacje o przedłużeniu korytarza zbożowego i jest najbardziej „upolityczniona”. Informacja o możliwym wyjściu Rosji z inicjatywy zbożowej będzie czynnikiem wspierającym ceny pszenicy, które utrzymają się co najmniej na obecnym poziomie.Prognozuje się, że do końca lipca na Ukrainie będzie można zebrać 14-15 mln ton pszenicy, po czym ceny oparte na dużej podaży mogą chwilowo ustabilizować się, ale już we wrześniu wyniosą co najmniej 200 USD /t. Eksperci dodali również, że wzrost cen pszenicy jest trendem światowym.