IMC, notowana na GPW spółka rolnicza, w styczniu wysłała do odbiorców ponad 99 tys. ton zbóż i roślin oleistych. Spółka finalizuje także zbiory kukurydzy. Obecnie zebrała już 70% z wysoką wydajnością na poziomie 10,7 t/ha, które są zbliżone do rekordowego wyniku spółki (2018 r. – 11,1 t/ha) - czytamy w nadesłanym komunikacie prasowym.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

IMC posiada120 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy. Spółka została założona w 2007 r. IMC jest jedną z 10 największych firm rolniczych Ukrainy.

Działania w cieniu wojny

Jak informuje w nadesłanym komunikacie ukraińska Grupa spółka systematycznie odbudowuje sprzedaż, po jej istotnym spadku w pierwszej połowie 2022 r., do którego doprowadziła rosyjska blokada portów nad Morzem Czarnym.

Kierunek Zachód

Ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę i blokadę morskich szlaków eksportowych wolumen sprzedaży zbóż i roślin oleistych IMC zmniejszył się o 35% w 2022 r. z 743 tys. ton w 2021 r. do 483 tys. ton w 2022 r. W 2022 roku spółka musiała opracować alternatywne drogi eksportu przez zachodnie granice Ukrainy, ale nie mogły one w pełni zrekompensować wolumenów realizowanych przez porty Morza Czarnego.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy po wznowieniu eksportu (maj-lipiec 2022) IMC eksportowała średnio ok. 14 tys. ton zboża miesięcznie, wobec 70 tys. ton średnio miesięcznie w czasach przedwojennych. W sierpniu 2022 r. częściowo wznowiono eksport przez czarnomorskie porty Ukrainy dzięki czemu udało się zwiększyć wolumen załadunku surowca na poziomie zbliżonym do przedwojennego. W grudniu 2022 roku IMC wysłała ok. 66 tys. ton zboża i roślin oleistych, a w styczniu 2023 roku blisko 100 tys. ton.

Obecnie Grupa kontynuuje zbiory kukurydzy - głównej uprawy IMC (42% banku ziemi było obsiane kukurydzą w 2022 r.). Na dzień 1 lutego 2023 r. zebrano już zboże z 70% powierzchni zasianej kukurydzą. Plon kukurydzy wyniósł 10,7 t/ha (10,6 t/ha w 2021 r.). Dotychczasowy rekord padł w 2018 r. kiedy Grupa wypracowała wynik na poziomie 11,1 t/ha.

Równolegle spółka przygotowuje się do wiosennej kampanii siewnej 2023 roku. Trwa zakup wszystkich niezbędnych środków produkcji oraz naprawa maszyn rolniczych. Wiosną tego roku IMC planuje mieć obsiane 100% swojego banku ziemi (120 tys. ha).

IMC zebrała na Ukrainie w 2022 r. 121,9 tys. ton pszenicy ozimej (plon 6,7 t/ha, +18% r/r) oraz 64,2 tys. ton słonecznika (plon 3,4 t/ha, -3% r/r). - czytamy w komunikacie nadesłanym przez spółkę.

Jesienią 2022 r. pszenica ozima została zasiana na powierzchni prawie 33 tys. ha, co stanowi 80% więcej niż tradycyjna powierzchnia uprawy zbóż ozimych w spółce w latach poprzednich. Zboże już wykiełkowało i obecnie jest w dobrej kondycji.