Uprawa sorgo coraz popularniejsza w UE

W Europie coraz większą popularnością cieszy się ostatnio produkcja sorgo. Areał tej uprawy rośnie.

Jak donosi niemiecki komitet kukurydzy (DMK), do zbiorów w 2020 r. obszar uprawy sorgo zbożowego w UE-28 w porównaniu z rokiem 2019 został powiększony o 23 proc., czyli do 212 000 hektarów. Ogólnoeuropejska powierzchnia produkcyjna wzrosła o 16 proc. do 355 000 ha.

Jak informuje DMK, które powołuje się na stowarzyszenie Sorghum ID, według wstępnych danych produkcja sorgo zbożowego w UE-28 po raz pierwszy w 2020 roku przekroczyła granicę 1 mln ton . Francja utrzymała swoją pozycję największego producenta, a drugie były Włochy.

Średnia wielkość plonów sorgo w minionym roku została była na poziomie 5,62 t/ha, chociaż występowały znaczne różnice regionalne. We Włoszech, Austrii, na Węgrzech i w Hiszpanii, według komisji ds. kukurydzy, plony sorgo były znacznie powyżej średniej pięcioletniej, we Francji, z powodu suszy, nieco poniżej tej średniej wynoszącej 5,06 t/ha. Kraje wokół Morza Czarnego uprawiające sorgo również cierpiały z powodu deficytu opadów w 2020 roku, co również spowodowało spadek plonów.