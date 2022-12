Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy dotyczące pszenicy w sezonie 2022/2023 przewidują zmniejszone: produkcję (780.59 mln ton), dostawy, niższą konsumpcję, zwiększony handel i zmniejszone zapasy.

Mniejsze światowe dostawy pszenicy

Oczekiwane dostawy zostały obniżone o 2,1 mln ton do 1,057 mld ton w wyniku zmniejszonej produkcji dla Argentyny i Kanady, która jest tylko częściowo zrekompensowana wyższą produkcją w Australii. W Argentynie produkcja została obniżona o 3,0 mln ton do 12,5 mln ton, przy zmniejszeniu zarówno obszaru zbiorów, jak i mniejszych plonach w wyniku utrzymującej się suszy. Byłaby to najniższa produkcja od sezonu 2015/2016. Produkcja Kanady została zmniejszona o 1,2 mln ton do 33,8 mln ton, w oparciu o najnowsze szacunki Statistics Canada i ma być to trzecia, co do wielkości ilość w historii. Produkcja Australii wzrosła o 2,1 mln ton do rekordowych 36,6 mln ton, na podstawie najnowszej prognozy Australijskiego Biura Ekonomii Rolnictwa i Zasobów (ABARES).

Prognoza globalnej konsumpcji została zmniejszona o 1,6 mln ton do 789,5 mln ton, głównie z powodu mniejszego zużycia na cele paszowe w UE i na Ukrainie. Światowy handel wzrósł o 2,2 mln ton do 210,9 mln ton dzięki wyższemu eksportowi z Australii, Ukrainy, UE i Rosji z nawiązką rekompensującą mniejszy eksport Argentyny.

Eksport Australii wzrósł o 1,5 mln ton do niemal rekordowego poziomu 27,5 mln ton. Ze względu na nadmierne deszcze w Nowej Południowej Walii podczas zbiorów, oczekuje się, że dostawy pszenicy paszowej w sezonie 2022/2023 w Australii będą dla importerów z Azji Wschodniej większe i konkurencyjne cenowo w stosunku do zbóż paszowych. Spowodowało to w tym miesiącu wyższy import z Korei Południowej i kilku krajów Azji Południowo-Wschodniej. Eksport Ukrainy wzrósł o 1,5 mln ton do 12,5 mln ton. Eksport Argentyny zmniejsza się o 2,5 mln ton do 7,5 mln ton. Byłby to najniższy eksport Argentyny od sezonu 2014/2015.

Przewidywane zapasy końcowe w sezonie 2022/2023 zostaną zmniejszone o 0,5 mln ton do 267,3 mln ton, ze względu na redukcje w Rosji, Kanadzie, Argentynie i Ukrainie, które z nawiązką zrekompensowały wzrosty w UE i Australii.

Mniejsza globalna produkcja zbóż paszowych

USDA prognozuje, że globalna produkcja ziarna paszowego w sezonie 2022/2023 spadnie o 5,9 mln ton do 1,454 mld ton.

Perspektywy dla zbóż paszowych w sezonie 2022/2023 przewidują niższą produkcję, większy handel i mniejsze zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem. Produkcja kukurydzy jest ograniczona, a prognozowane są spadki dla Ukrainy, Rosji, UE i Wietnamu. Produkcja kukurydzy na Ukrainie jest znacznie niższa, zarówno pod względem powierzchni, jak i plonów, ponieważ trwający konflikt i rekordowe jesienne opady deszczu opóźniły zbiory w kluczowych regionach produkcyjnych. Produkcja kukurydzy w Rosji jest obniżona, ponieważ opóźnienia w zbiorach w tym kraju zmniejszają oczekiwania dotyczące obszaru zbiorów.

Prognoza produkcji jęczmienia w Australii jest podniesiona na podstawie najnowszego raportu upraw ABARES. Produkcja jęczmienia w Argentynie jest ograniczana z powodu utrzymującej się suszy.

Eksport kukurydzy wzrasta dla Ukrainy, ale spada dla USA, Rosji i UE. Eksport jęczmienia dla Australii wzrasta, ale spada dla Argentyny. W sezonie 2021/2022 eksport sorgo z Argentyny został w oparciu o dostawy do listopada obniżony na lokalny sezon rozpoczynający się w marcu 2022 r. W roku sezonie 2022/2023 import kukurydzy do UE został zwiększony, ale obniżony dla Kanady, Iranu, Korei Południowej, Meksyku, Wietnamu, Filipin i Turcji. Zmniejszono import sorgo do Chin.

Zapasy końcowe kukurydzy zmniejszyły się, odzwierciedlając spadki na Ukrainie, w Paragwaju, w Wietnamie i w Meksyku. Światowe zapasy kukurydzy, wynoszące 298,4 mln ton, spadły o 2,4 mln ton.