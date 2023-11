USDA: prognoza światowej produkcja została w listopadzie obniżona o 1,5 mln ton do 782,0 mln ton; Fot. Shutterstock

Według USDA, globalne perspektywy dla pszenicy na rok 2023/24 przewidują zwiększone dostawy, nieznacznie niższą konsumpcję, mniejszy handel i większe zapasy końcowe.

Większe dostawy pszenicy, spadek produkcji

Przewiduje się, że dostawy wzrosną o 0,6 mln ton do 1,052 mld ton, ponieważ zwiększone zapasy początkowe z nadwyżką zrównoważą spadek światowej produkcji.

Prognoza światowej produkcja została w listopadzie obniżona o 1,5 mln ton do 782,0 mln ton w wyniku spadków w wielu krajach, w tym w Indiach, Argentynie, Kazachstanie, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Spadek produkcji w Indiach opiera się na skorygowanych szacunkach rządowych. W Argentynie prognozuje się, że produkcja będzie o 1,5 mln ton niższa i spadnie do 15,0 mln ton, ponieważ deszcze w październiku pojawiły się za późno, aby przynieść korzyści uprawom w Kordobie i Santa Fe. Te spadki produkcji są częściowo kompensowane przez wzrost prognozy produkcji dla Rosji o 5,0 mln ton do 90,0 mln ton, w oparciu o dane ministerstwa rolnictwa dotyczące niemal końcowych zbiorów, które wskazują na większą powierzchnię zbiorów i wyższe plony.

Obniżona prognoza handlu

Globalna prognoza handlu została obniżona o 1,3 mln ton do 205,0 mln, głównie z powodu niższego eksportu z Argentyny, Indii i Egiptu, który tylko częściowo jest kompensowany wzrostem dla Ukrainy. Prognozowane światowe zapasy końcowe wzrosną o 0,6 mln ton do 258,7 mln ton, przy czym wyższe prognozy dla Rosji, Chin i Argentyny z nawiązką zrównoważą spadki zapasów w Indiach, Ukrainie i Brazylii.

Wzrost prognozy światowej produkcji zbóż paszowych

Prognozuje się, że światowa produkcja zbóż paszowych na rok 2023/2024 wzrośnie o 4,8 mln ton do 1,499 mld ton. Prognozy dla zboża paszowego w sezonie 20232024 na ten miesiąc przewidują większą produkcję, handel i zapasy końcowe w porównaniu z zeszłym miesiącem. USDA prognozuje, że produkcja kukurydzy będzie wyższa. Wzrosty w przypadku Ukrainy, Rosji, Birmy i Paragwaju zostaną częściowo zrównoważone spadkami w Meksyku, Egipcie i Indonezji. Produkcja kukurydzy na Ukrainie i w Rosji jest zwiększana na podstawie dotychczasowych wyników zbiorów. Produkcja w Meksyku jest obniżona w związku ze zgłoszonym spadkiem powierzchni upraw kukurydzy. Produkcja jęczmienia w tym miesiącu wzrasta, ponieważ wyższa produkcja w Rosji, na Ukrainie i w Indiach jest częściowo jest kompensowana przez obniżki w Argentynie, UE i Turcji.

Handel zagraniczny i zapasy kukurydzy

Główne zmiany w handlu światowym obejmują większy eksport kukurydzy z USA, Rosji, Turcji, Ukrainy i Paragwaju. Zwiększono prognoza importu kukurydzy w przypadku Kanady, Egiptu, Meksyku, UE i Arabii Saudyjskiej, ale obniżono w przypadku Iranu i Bangladeszu. Eksport jęczmienia wzrósł w przypadku Ukrainy, ale obniżył się w przypadku Argentyny. Prognozowane zapasy kukurydzy na koniec sezonu są wyższe, głównie w wyniku ich wzrostu na Ukrainie, Paragwaju i Chin, częściowo skompensowanego spadkiem w Iranie. Szacunki globalnych zapasów kukurydzy, wynoszą 315,0 mln ton i wzrosły w o 2,6 mln.