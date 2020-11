USDA: Mniejsza prognoza światowej produkcji pszenicy i zbóż paszowych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalna prognoza pszenicy na sezon 2020/2021 zakłada większe dostawy, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i zmniejszone zapasy końcowe.

Zapasy początkowe wraz produkcją mają wzrosnąć o 0,7 miliona ton do 1,0731 miliarda ton, ponieważ wyższe zapasy początkowe zrównoważyły ​​niższą globalną produkcję, która jednak pozostaje na rekordowym poziomie 772,38 mln ton. Większość spadku produkcji prognozowanego w tym miesiącu dotyczy Argentyny, gdzie produkcja została obniżona o 1,0 mln ton do 18,0 mln. Utrzymujące się skutki suszy i lokalnych szkód spowodowały, że prognozowane zbiory w Argentynie są najniższe od ośmiu lat.

Światowe spożycie wzrosło o 1,7 miliona ton do 752,7 miliona ton, przede wszystkim z powodu większego zużycia na cele paszowe w Chinach i UE. Przewidywany globalny handel w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 0,9 miliona ton do 190,8 miliona ton dzięki wyższemu eksportowi z Rosji i UE z nadwyżką rekompensując niższy eksport argentyński. Na wzrost importu wpłyną Chiny, Pakistan i Turcja. Tempo importu w Chinach jest nadal duże i przy 8,0 mln ton import byłby największy od sezonu 1995/1996. Przewidywane światowe zapasy na koniec sezonu 2020/2021 zostały obniżone o 1,0 mln ton do 320,5 mln ton, ale nadal pozostają rekordowo wysokie.

Prognozuje się, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 spadnie o 11,1 mln ton do 1,4478 mld ton. Prognozy na sezon 2020/2021 przewidują niższą produkcję, praktycznie niezmienione wykorzystanie i większe zapasy w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Prognoza zakłada, że produkcja kukurydzy jest niższa, a redukcje na Ukrainie, w UE, Rosji i Mołdawii z nawiązką równoważą wzrosty w RPA i Laosie. W przypadku Ukrainy prognozowane zbiory kukurydzy są obniżane w oparciu o utrzymujące się dotychczas słabe wyniki zbiorów, w przypadku dalszej realizacji byłyby najniższe od sezonu 2012/2013.

Najistotniejsze globalne zmiany w handlu zbożem paszowym na sezon 2020/2021 obejmują większy eksport kukurydzy z USA z redukcjami dla Ukrainy i Rosji. Import kukurydzy ma wzrosnąć do Chin i Korei Południowej, ale spaść dla UE, Meksyku i Iranu. W przypadku Chin, podczas gdy narodowa komisja rozwoju i reform nie wydała żadnych publicznych oświadczeń wskazujących na przyznanie dodatkowego kontyngentu na import kukurydzy, dane dotyczące dostaw z krajów eksportujących do początku listopada wskazują, że przekroczą one poziom kontyngentu taryfowego wynoszący 7,2 miliona ton. Eksport jęczmienia z UE rośnie, a prognozowany jest jego wyższy import do Chin. Przewiduje się, że całkowity import zbóż paszowych do Chin osiągnie rekordowy poziom 26 milionów ton, czyli nieco powyżej poprzedniego rekordu osiągniętego w sezonie 2014/2015, który wyniósł 25,7 miliona ton. Zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2020/2021 są wyższe i przede wszystkim odzwierciedlając wzrosty w Chinach i RPA, które są częściowo równoważone są redukcjami w UE i Rosji. Globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 291,4 mln ton, spadły o 9,0 mln ton w porównaniu z zeszłym miesiącem.