USDA: Mniejsze prognozy światowej produkcji pszenicy i zbóż paszowych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), prognozy dotyczące pszenicy w sezonie 2020/2021 przewidują nieco mniejszą produkcję, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i zmniejszone zapasy, a dla zbóż paszowych: niższą produkcję i konsumpcję oraz mniejsze zapasy końcowe.

Światowa produkcja pszenicy została obniżone do 772.64 miliona ton w wyniku zmniejszenia produkcji w Chinach i Argentynie z nadwyżką kompensującą wzrost dla Rosji. Produkcja w Chinach została zredukowana o 1,8 miliona ton do 134,3 miliona ton. Według szacunków rosyjskiej agencji statystycznej Rosstat, produkcja rosyjska wzrosła o 1,3 miliona ton do nowego rekordu 85,3 miliona, przewyższając plony z sezonu 2017/2018. Produkcja w Argentynie została zmniejszona o 0,5 miliona ton do 17,5 miliona ton na podstawie zaktualizowanych dotychczasowych wyników zbiorów i byłyby to najmniejsze zbiory Argentyny od pięciu lat.

Prognoza światowej konsumpcja pszenicy w sezonie 2020/2021 wzrosła o 1,8 miliona ton do 759,5 miliona ton, przede wszystkim z powodu większego wykorzystania na cele paszowe w Chinach i USA oraz większego wykorzystania na cele żywnościowe, nasienne i przemysłowe w Rosji. Oczekuje się, że utrzymujące się wysokie ceny kukurydzy w Chinach spowodują dalsze wykorzystanie pszenicy na cele paszowe, ponieważ to prognozowane zużycie w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 1,0 milion ton do 25,0 milionów ton, czyli o 32 procent więcej niż ubiegłym roku. Zużycie przemysłowe w Rosji wzrasta o 500 tysięcy ton do 23,5 miliona ton, przy większych dostawach.

Przewidywany światowy handel pszenicą w sezonie 2020/2021 ma wzrosnąć nieznacznie do 193,8 milionów ton dzięki wyższemu eksportowi do Kanady, UE-27 + Wielka Brytania i Indii, z nadwyżką równoważąc redukcje w Rosji i Argentynie. Oczekuje się, że niedawno ogłoszony przez Rosję podatek eksportowy na pszenicę i kontyngent na wywóz zboża osłabią rosyjski eksport w ostatnich miesiącach sezonu. Zostanie on nałożony w połowie lutego. Eksport Rosji zmniejszyć ma się o 1,0 milion ton do 39,0 milionów, podczas gdy eksport z UE-27 + Wielka Brytania zwiększyć się o 500 tysięcy ton do 26,5 mln, ponieważ oczekuje się, że UE-27 + Wielka Brytania skorzysta na ograniczeniach eksportu Rosji. Eksport z Kanady został zwiększony o 500 tys. ton do 26,5 miliona ton przy silnym wczesnym tempie eksportu i przy oczekiwaniu na dalsze duże dostawy do Chin, ponieważ ten import również wzrośnie do 9,0 milionów ton. Przewidywane światowe zapasy na sezonu 2020/2021 zostaną obniżone o 3,3 miliona ton do 313,2 miliona ton, ale pozostają rekordowo wysokie, a Chiny i Indie będą miały odpowiednio 51 i 10 procent udziału w ich całości.

Przewiduje się, że światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 spadnie o 9,3 miliona ton do 1,4385 miliardów ton. Światowa produkcja kukurydzy ma spaść, a spadki w Argentynie i Brazylii z nawiązką równoważą wzrosty w Chinach i Indiach. W Argentynie grudniowa susza ogranicza perspektywy plonów wczesnej uprawy kukurydzy w kluczowych centralnych obszarach upraw. W Brazylii obniżają się prognozy odzwierciedlając mniejsze oczekiwania dotyczące plonów kukurydzy z pierwszego zbioru w południowej Brazylii.

Najważniejsze globalne zmiany w handlu zbożami paszowymi w sezonie 2020/2021 obejmują zmniejszony import kukurydzy do UE-27 + Wielka Brytania, Meksyku, Iranu, Wietnamu, Kolumbii, Chile, Egiptu, Malezji, Peru i Arabii Saudyjskiej, z częściowo równoważącym wzrostem do Chin.

Światowe zapasy końcowe kukurydzy mają być niższe, przede wszystkim w wyniku redukcji w Brazylii i UE-27 + Wielka Brytania i wynieść 283,8 miliona ton.