Globalne prognozy USDA dla światowego rynku pszenicy w sezonie 2023/2024 przewidują zmniejszone dostawy, produkcję, niższą konsumpcję, mniejszy handel i niższe zapasy.

Skromniejsze prognozy dla globalnego rynku pszenicy

Produkcja zmniejszy się o 3,9 mln ton do 783,4 mln ton, a dostawy o 3,5 mln ton do 1,051 mld ton, ponieważ zmniejszona produkcja w Australii, Kazachstanie i Etiopii tylko częściowo jest kompensowana wyższą produkcją w USA. Produkcja w Australii została obniżona o 1,5 mln ton do 24,5 mln ton na skutek utrzymujących się suchych warunków w większości regionów produkcyjnych. Prognoza dla Kazachstanu została zredukowana w tym sezonie o 2,0 mln ton do 13,0 mln ton przy nieoptymalnych warunkach uprawy. W Etiopii szacunki obniżono również 2,0 mln ton do 5,5 mln ton w związku z zmniejszonym obszarem zbiorów, suszą w sierpniu i wrześniu oraz mniejszym zużyciem środków produkcji.

Globalna konsumpcja pszenicy została zmniejszona o 3,0 mln ton do 792,9 mln, głównie w związku z niższym zużyciem paszowym w Rosji i Kazachstanie, podczas gdy większość redukcji zużycia na cele żywnościowe, nasienne i przemysłowe dotyczy Etiopii i Nigerii.

Światowy handel pszenicą spadł w tym miesiącu o 1,1 mln ton do 206,3 mln ton w wyniku zmniejszonego eksportu Australii, Brazylii i Kazachstanu, jedynie częściowo skompensowanego wyższym eksportem z Rosji.

Prognozowane światowe zapasy końcowe na sezon 2023/24 zostały obniżone o 0,5 mln ton do 258,1 mln ton, czyli najniższego poziomu od sezonu 2015/2016.

Spadek światowej prognozy produkcji zbóż paszowych

Prognozuje się, że światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2023/2024 spadnie o 2,0 mln ton do 1,495 mld ton.

Prognozy dla zbóż paszowych w sezonie 2023/2024 przewidują większy handel i większe zapasy w porównaniu z zeszłym miesiącem. Produkcja kukurydzy ma być wyższa w związku ze wzrostem w Argentynie, Mołdawii, UE i Paragwaju. Produkcja w Argentynie wzrosła w związku z większym oczekiwanym obszarem uprawy. UE Produkcja kukurydzy jest wyższa w przypadku Francji.

Światowa produkcja jęczmienia jest ograniczana w oparciu o obniżki dla Australii i Kazachstanu, które są częściowo kompensowane przez wzrost w UE. Główne zmiany w handlu światowym obejmują większy eksport kukurydzy do Argentyny i Paragwaju, ale jego redukcję w przypadku USA.

Import kukurydzy w przypadku Bangladeszu zostaje obniżony. Zwiększono eksport jęczmienia w przypadku Rosji, ale zmniejszono w przypadku Australii. Import jęczmienia jest wyższy w przypadku Iranu i Kazachstanu.

Prognozowane zapasy kukurydzy na koniec sezonu są wyższe, głównie w wyniku wzrostu cen na Ukrainie i w Mołdawii. Globalne zapasy kukurydzy, wynoszące 312,4 mln ton, spadły w tym miesiącu o 1,6 mln ton.