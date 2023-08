Globalne prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), dotyczące pszenicy na w sezonie 2023/2024 przewidują zmniejszone: dostawy, produkcję, konsumpcję, oraz handel i zapasy.

Mniejsze światowe dostawy i produkcja pszenicy

Przewiduje się, że dostawy spadną o 4,3 mln ton do 1,062 mld ton, a produkcja do 793,37 mln ton, ponieważ zmniejszona produkcja w UE, Chinach i Kanadzie zostanie tylko częściowo zrekompensowana wzrostem na Ukrainie i w Kazachstanie. UE produkcja została obniżona o 3,0 mln ton do 135,0 mln ton, głównie ze względu na redukcje dla Hiszpanii, Litwy i Rumunii. W Chinach została zmniejszona o 3,0 mln ton do 137,0 mln ton, na podstawie prognozy letniej produkcji zboża Narodowego Biura Statystycznego. W Kanadzie prognoza spadła o 2,0 mln ton do 33,0 mln ton z powodu suszy. Na Ukrainie wzrosła o 3,5 mln ton do 21,0 mln ton dzięki większej powierzchni uprawy i plonom, przy czym prognozowane plony są drugim najwyższym w historii. W Kazachstanie podniesiono prognozę o 1,0 mln ton do 15,0 mln ton przy wyższym obszarze uprawy

Spadek globalnej konsumpcji, handlu i zapasów końcowych pszenicy

Globalna konsumpcja spadła o 3,4 mln ton do 796,1 mln ton, głównie z powodu mniejszego zużycia na cele paszowe w UE oraz mniejszego wykorzystania, jako żywności i nasion oraz do celów przemysłowych przez Chiny.

Handel światowy spadł o 2,2 mln ton do 209,4 mln ton z powodu zmniejszonego eksportu Kanady i USA. Pomimo wyższej produkcji eksport Ukrainy po wygaśnięciu Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego pozostaje na niezmienionym poziomie 10,5 mln ton. Prognozowane globalne zapasy końcowe w sezonie 2023/2024 zostały obniżone o 0,9 mln ton do 265,6 mln ton, czyli najniższego poziomu od sezonu 2015/2016.

Zboża paszowe: niższa produkcja, mniejszy handel i zapasy końcowe

Perspektywy zagranicznego ziarna paszowego w sezonie 2023/2024 w tym miesiącu przewidują niższą produkcję, mniejszy handel i mniejsze zapasy końcowe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Mniejsza światowa produkcja kukurydzy

Według USDA, prognoza zagraniczna produkcja kukurydzy w sierpniu spada, a cięcia w UE, Chinach i Rosji są częściowo zrównoważone przez wzrosty na Ukrainie i w Kanadzie. Produkcja kukurydzy w UE jest znacznie niższa, zarówno przez mniejszą powierzchnię, jak i plony. Największe spadki odnotowano na Węgrzech, w Rumunii, Niemczech i we Włoszech. Produkcja kukurydzy w Chinach jest ograniczona, ponieważ nadmierna wilgotność w kluczowych prowincjach produkcyjnych w północno-wschodnich Chinach i na Nizinie Północnochińskiej zmniejsza perspektywy plonów. Produkcja kukurydzy na Ukrainie jest wyższa, zarówno pod względem powierzchni, jak i plonów, ponieważ opady deszczu i brak ekstremalnych upałów w lipcu zwiększyły oczekiwania dotyczące plonów. Produkcja kukurydzy w Rosji jest zmniejszona w oparciu o niższy obszar uprawy. Światowa produkcja jęczmienia jest ograniczana ze względu na spadki w UE, Kanadzie i Rosji.

Mniejszy handel zagraniczny zbożami paszowymi i zapasy końcowe

Główne globalne zmiany w handlu zbożem paszowym w sezonie 2023/2024 obejmują niższy eksport kukurydzy z USA i UE. Eksport kukurydzy z Ukrainy pozostaje niezmieniony po wygaśnięciu Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. Import kukurydzy wzrasta dla Kanady i Zimbabwe, ale spada dla Egiptu, Wietnamu i Algierii. Ograniczony jest eksport jęczmienia z Kanady i UE. Import jęczmienia dla UE wzrasta, ale spada dla Chin i Iranu.

Końcowe zapasy kukurydzy za granicą spadły o 1,6 mln ton do 255,1 mln ton, odzwierciedlając spadki w Chinach, Zambii i Rosji, które są częściowo kompensowane przez wzrosty na Ukrainie i RPA.