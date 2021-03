USDA: Prognozy większej światowej produkcji pszenicy i zbóż paszowych

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) globalna marcowa prognoza dla rynku pszenicy w sezonie 2020/2021 przewiduje większe dostawy, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i zmniejszone zapasy.

Prognozę produkcji pszenicy zwiększono w marcu o do rekordowego poziomu 776,8 mln ton, przede wszystkim dzięki wyższej produkcji australijskiej według najnowszych szacunków ABARES. Produkcja Australii wzrosła do rekordowego poziomu 33,0 mln ton, przewyższając poprzedni rekord z sezonu 2016/2017, który wynosił 31,8 mln.

Światowe zużycie pszenicy w sezonie 2020/2021 wzrosło o 6,6 miliona ton do 775,9 miliona, głównie z powodu większego wykorzystania paszowego w Chinach. Sprzedaż aukcyjna starych zapasów pszenicy w Chinach była w styczniu i lutym wysoka, ponieważ krajowe ceny kukurydzy pozostają na wyższym poziomie niż pszenica. Oczekuje się, że to jeszcze bardziej zwiększy chińskie zużycie na pasze w sezonie 2020/2021 zwiększając je o 5,0 mln ton do rekordowego poziomu 35,0 mln.

Przewidywany globalny handel w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 2,9 mln ton do rekordowego poziomu 197,7 mln ton, przede wszystkim dzięki wyższemu eksportowi z Australii i Kanady. Eksport Australii zwiększa się dzięki większym dostawom eksportowym, podczas gdy eksport Kanady rośnie w stałym, silnym tempie. Największe zmiany importu w tym miesiącu dotyczą Chin i Pakistanu, gdzie import wzrasta odpowiednio do 10,5 mln i 3,4 mln ton. Przewidywany import na rok 2020/2021 dla obu tych krajów znacznie przewyższa ich import w sezonie 2019/2020.

Przewidywane globalne zapasy końcowe pszenicy na sezon 2020/2021 zostały obniżone o 3,0 mln ton do 301,2 mln, przy czym większość redukcji wynika ze zwiększonej konsumpcji w Chinach. Jednak globalne zapasy są nadal nieco wyższe niż w sezonie 2019/2020, a Chiny i Indie posiadają odpowiednio 50 i 9 procent ich całości.

USDA przewiduje w marcu, że światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 będzie wyższa o 5,9 mln ton, do 1,4448 mld ton. Perspektywa dotycząca zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 prognozuje większą produkcję, wzrost handlu i większe zapasy końcowe w porównaniu z lutym.

Prognoza światowej produkcji kukurydzy ma być wyższa, a wzrost w Indiach, RPA i Bangladeszu zostanie częściowo zrównoważony spadkiem w Meksyku. Produkcja kukurydzy w Indiach jest wyższa ze względu na wzrost zarówno powierzchni, jak i plonów. Wzrost produkcji kukurydzy w RPA odzwierciedla korzystniejsze perspektywy plonów. Światowa produkcja jęczmienia jest wyższa przy większej produkcji w Australii.

Zwiększono prognozy eksportu kukurydzy z Indii, Wietnamu i Republiki Południowej Afryki. Zwiększy się import do Wietnamu, Bangladeszu i na Filipiny. Wzrośnie eksport jęczmienia z Australii, wyższy będzie import do Arabii Saudyjskiej i Algierii.

Zagraniczne zapasy końcowe kukurydzy w sezonie 2020/2021 są wyższe, głównie odzwierciedlając wzrosty w Indiach, Wietnamie i Paragwaju, które są częściowo równoważone redukcjami w Argentynie i Meksyku. Globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 287,7 mln ton, wzrosły o 1,1 mln w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME