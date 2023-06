Według czerwcowej prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), w sezonie 2023/2024 ma być wyższa światowa produkcja pszenicy i zbóż paszowych.

Pszenica

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy dotyczące pszenicy w sezonie 2023/2024 przewidują większe dostawy i produkcję, wyższą konsumpcję, zwiększony handel i większe zapasy.

USDA przewiduje, że dostawy wzrosną o 10,8 mln ton do 1, 067 mld ton, głównie dzięki większej produkcji 800,19 mln ton. Wzrost ma nastąpić dla Rosji, Indii, UE i Ukrainy. Rosja podnosi prognozę o 3,5 mln ton do 85,0 mln ton, dla pszenicy ozimej, przy ogólnie sprzyjających warunkach po obfitych wiosennych opadach. Prognoza dla Indii wzrosła o 3,5 mln ton do 113,5 mln ton, głównie na podstawie trzeciego zaawansowanego oszacowania rządu. UE podniosła prognozę o 1,5 mln ton do 140,5 mln ton przy utrzymujących się korzystnych warunkach dla pszenicy ozimej w większości krajów członkowskich UE. Ukraińska prognoza wzrosła o 1,0 mln ton do 17,5 mln ton dzięki korzystnym warunkom pogodowym na południu Ukrainy, ale produkcja pozostaje poniżej poziomu z zeszłego roku na zmniejszonym obszarze zbiorów.

Globalna konsumpcja wzrosła o 4,4 miliona ton do 796,1 mln ton, głównie dzięki wyższemu zużyciu na cele paszowe w Chinach, Rosji i Indiach. Oczekuje się, że ulewne deszcze w chińskiej prowincji Henan podczas zbiorów pszenicy ozimej spowodują większe dostawy pszenicy o jakości paszowej, ponieważ konsumpcja na cele paszowe w Chinach wzrośnie o 2,0 mln ton do 34,0 mln.

Handel światowy ma wzrosnąć o 2,9 mln ton do 212,6 mln ton dzięki zwiększonemu eksportowi Rosji, UE, Indii i Ukrainy. Przewidywane globalne zapasy końcowe pszenicy w sezonie 2023/2024 mają zwiększyć się o 6,4 mln ton do 270,7 mln ton, głównie dzięki wzrostom w Indiach, Rosji i UE.

Zboża paszowe

Perspektywy dla zboża paszowego w tym miesiącu dotyczą większej produkcji, handlu i zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

USDA prognozuje, że światowa produkcja ziarna paszowego w sezonie 2023/2024 wzrośnie o 3,8 mln ton do 1,513 mld ton.

Wzrosła prognoza produkcja kukurydzy dla Ukrainy, odzwierciedlając wyższy obszar uprawy w oparciu o dane przekazane przez rząd. Produkcja jęczmienia w sezonie 2023/2024 jest nieco wyższa, co odzwierciedla wzrosty dla Ukrainy, UE i Turcji, które są częściowo zrównoważone przez redukcje dla Indii i Iranu.

Główne zmiany w handlu światowym zbożami paszowymi w sezonie 2023/2024 obejmują większy eksport kukurydzy z Ukrainy i zwiększony import do UE. Podniesiono eksport jęczmienia w sezonie 2023/2024 dla UE i Ukrainy. Końcowe zapasy kukurydzy praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem, ponieważ wzrosty w Paragwaju i Zambii są równoważone przez spadki w Meksyku i RPA. Globalne końcowe zapasy kukurydzy, wynoszące 314,0 mln ton, wzrosły o 1,1 mln w porównaniu z poprzednim miesiącem.