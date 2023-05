W UE zbiory pszenicy mają wynieść około 139 mln ton, co oznaczałoby wzrost o prawie 5 mln ton; Fot Shutterstock

W UE zbiory pszenicy mają wynieść około 139 mln ton, co oznaczałoby wzrost o prawie 5 mln ton. Decydującym czynnikiem dla tych szacunków według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) są ponadprzeciętne opady, które notowano dotychczas w większości krajów członkowskich UE

Poza UE, różnie

Według obecnym stanu Chiny mogą założyć zbiory pszenicy na poziomie 140 mln ton. Oznaczałoby to wzrost o ponad 2 mln ton. Indyjscy rolnicy mają osiągnąć wynik 110 mln ton, co przełoży się na wzrost o około 6 mln ton. W USA ponownie zostanie przekroczona granica 45 mln ton. Znaczących wzrostów można spodziewać się także w Kanadzie (37 mln ton), a zwłaszcza w Argentynie (19,5 mln to).

Mówi się o znaczącym minusie produkcji pszenicy w Rosji o 10,5 mln ton. Według szacunków USDA, tamtejsi rolnicy zbiorą tylko 81,5 mln ton. Powodem jest mniejszy areał przy jednocześnie niższych plonach. Spadek produkcji pszenicy na Ukrainie ma wynieść 4,4 mln ton i przy nim Ukraina wyprodukowałaby 16,5 mln ton.

Zbiory pszenicy spadną również w Australii – do 29 mln ton, co w przybliżeniu odpowiada wieloletniej średniej.

Rekordowe zbiory kukurydzy pomimo spadku produkcji na Ukrainie

Prognozowane przez USDA zbiory kukurydzy na poziomie 1,22 mld ton oznaczałoby wzrost o 70 mln ton w stosunku do poprzedniego roku. Na Ukrainie minus ma wynieść 5 mln ton, a zbiory kukurydzy spadłyby do 22 mln ton.

W USA spodziewany jest wzrost produkcji kukurydzy do prawie 388 mln ton, co odpowiadałoby wzrostowi o 39 mln ton. W Europie zbiory kukurydzy mają wzrosnąć z 53 mln ton w ubiegłym sezonie do ponad 64 mln ton.