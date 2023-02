Lutowe prognozy zbiorów pszenicy i kukurydzy bez zmian, ale eksportu w górę.

Prognoza dla pszenicy

W lutowym raporcie amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) podniosło prognozę eksportu pszenicy z Ukrainy w sezonie 2022/2023 o 0,5 mln ton do 13,5 mln ton. Ukraina w sezonie w 2021/2022 wysłała na rynki zagraniczne 18,8 mln ton pszenic.

Analitycy pozostawili bez zmian szacunki zbiorów pszenicy na Ukrainie na poziomie 21 mln ton w bieżącym sezonie. To o 12 mln ton mniej zebrali ukraińscy rolnicy w sezonie 2021/2022.

USDA obniżyło też oczekiwania, co do zapasów pszenicy na Ukrainie o 0,5 mln ton do 4,2 mln ton.

Prognoza dla kukurydzy

USDA podniosło też prognozę eksportu kukurydzy na Ukrainie o 2 mln ton do 22,5 mln ton w sezonie 2022/2023. W sezonie 2021/2022 Ukraina wysłała na rynki zagraniczne 27 mln ton pszenicy.

Analitycy USDA pozostawili niezmienioną prognozę zbiorów kukurydzy na Ukrainie na poziomie 27 mln ton w bieżącym sezonie, co oznacza spadek z 42,1 mln ton w porównaniu z sezonem 2021/2022.

USDA prognozuje też zapasy kukurydzy na Ukrainie w sezonie 2022/2023 na poziomie 3,4 mln ton wobec 5,39 mln ton w styczniu.