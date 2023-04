Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA), globalne prognozy dotyczące pszenicy w sezonie 2022/2023 przewidują zwiększone dostawy, wyższą produkcję i konsumpcję oraz zmniejszony handel i zapasy. Kwietniowa prognoza dla rynku zbóż paszowych zakłada spadki produkcji, handlu i zapasów końcowych.

Wzrost prognozy dla światowego rynku pszenicy

Prognoza produkcji pszenicy wzrosła do 789,02 mln ton, a dostaw o 0,7 mln ton do 1,061 mld ton, głównie dzięki wyższym początkowym zapasom w Syrii i zwiększeniu produkcji w Etiopii.

Globalna konsumpcja wzrosła o 2,9 mln ton do 796,1 mln ton, głównie z powodu wyższego wykorzystania na cele żywnościowe, przemysłowe i na nasiona w Indiach oraz zwiększonego wykorzystania na paszę w Chinach i UE.

Światowy handel spadł o 1,2 mln ton do 212,7 mln ton z powodu zmniejszonego eksportu z UE, Argentyny i Brazylii z nadwyżką kompensując wzrosty w Rosji i na Ukrainie. Import pszenicy do Chin wzrósł o 2,0 mln ton do 12,0 mln ton, co jest najwyższym importem dla Chin od sezonu 1995/1996. Import do Chin jest zwiększony dzięki dotychczasowemu silnemu importowi, zwłaszcza z Australii. Chiny są obecnie wiodącym światowym importerem pszenicy w sezonie 2022/2023.

Prognozowane światowe zapasy na koniec sezonu 2022/23 zostały obniżone o 2,1 miliona ton do 265,1 miliona, najniższego poziomu od sezonu 2015/16. Przewiduje się, że w tym miesiącu Indie, Filipiny i Ukraina będą miały mniejsze zapasy, co z nawiązką zrekompensuje wzrosty w Syrii, UE i USA.

Spadek prognozy światowej produkcji zbóż paszowych

Prognozuje się, że światowa produkcja zbóż paszowych na sezon 2022/2023 będzie niższa o 3,3 mln ton i spadnie do 1,436 mld ton. Perspektywy dla zboża paszowego w tym miesiącu przewidują spadki produkcji, handlu i zapasów końcowych w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewiduje się, że produkcja kukurydzy spadnie, ponieważ cięcia w Argentynie, UE, Serbii i Urugwaju są tylko częściowo zrównoważone wzrostem w Rosji. W Argentynie prognoza produkcji jest obniżona, ponieważ utrzymujące się w marcu upały zmniejszają perspektywy plonów późno wysianej kukurydzy, pomimo lokalnie korzystnych opadów w ciągu miesiąca. Produkcja kukurydzy w UE jest ograniczona, co odzwierciedla głównie spadki na Węgrzech, we Włoszech i w Bułgarii, które są częściowo kompensowane są przez wzrosty w Niemczech i Polsce. Produkcja kukurydzy w Rosji jest wyższa, co odzwierciedla zarówno wzrost powierzchni, jak i plonów. Prognoza produkcji jęczmienia w UE jest coraz wyższa.