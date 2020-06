Uwaga na skrzypionki w zbożach jarych

Zboża jare są bardziej wrażliwe na żerowanie larw skrzypionek. Jedna larwa może zniszczyć do 3,5 cm2 powierzchni liścia. Jeśli to dotyczy liścia flagowego ma to wymierny wpływ na plon.

W zależności od terminu siewu, zboża jare są w fazie liścia flagowego, ewentualnie nieśmiało na początku kłoszenia (wiechowania - owies). Na tych plantacjach można spotkać wiele szkodników w tym głównie żerujące już larwy skrzypionki zbożowej oraz skrzypionki błękitek. Na zbożach jarych są już obecne larwy tego szkodnika, które mogą już osiągają typową wielkość 2-3 mm . Tym samym dokonują już wyraźnych szkód.

Zalecamy zatem lustrację plantacji zbóż jarych w celu wyszacowania zagrożenia i po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości (który jest niższy niż w przypadku zbóż ozimych) wykonanie zabiegu ochronnego.

Sygnałem do zabiegu jest stwierdzenie średnio 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego oraz owsa.

Zboża jare mogą także wymagać ochrony fungicydowej. W łanach zbóż jarych jest obecny przede wszystkim mączniak prawdziwy zbóż i traw a w jęczmieniu plamistość siatkowa jęczmienia. Większość insektycydów można łączyć z takim zabiegiem.

Czym zwalczać skrzypionki w zbożach jarych?

Większość etykiet rejestracyjnych dla zbóż ozimych zezwala również na stosowanie tych preparatów w zbożach jarych. Wyjątek stanowi owies, który ze wszystkich gatunków zbóż ma najmniejsze możliwości ochrony.

Temat zwalczania skrzypionek, w obliczu ubywających substancji czynnych podejmowany był kilka tygodni temu.