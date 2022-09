Pszenica ozima Venecja, została wyhodowana przez polską Hodowlę Roślin Strzelce, dostarczającą na rynek odmiany dopasowane do rodzimego klimatu. Zarejestrowana została przez COBORU w 2019 roku. W roku 2022 polecana jest do siewu w 14 województwach.

Venecja to odmiana z pogranicza grup technologicznych A/B, a więc osiąga wysokie parametry technologiczne ziarna. Podstawowym kryterium oceny wartości odmiany jest jej potencjał plonotwórczy. Venecja wykazała się doskonałą produktywnością zarówno w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2017-2018, jak również w badaniach porejestrowych w latach 2019-21. Średnia z lat 2019-2021 wynosi odpowiednio przy uproszczonej, ekstensywnej agrotechnice (a1) – 104% wzorca, czyli 9,2 t/ha. W przypadku zastosowania intensywniejszego programu uprawy Venecja mocno zyskuje, gdyż przy takiej agrotechnice (a2) jej plon w badaniach sięgnął 103% wzorca, czyli 10 t/ha. Jest to średnia z wielolecia i kilkudziesięciu lokacji na terenie całego kraju.

Venecja jest dostępna w ofercie firmy Agrosimex fot. Agrosimex

Venecja jest stabilna w plonowaniu

W bardzo suchym i trudnym 2019 roku nasza odmiana, należąca do grupy wcześniejszych pszenic wykazała się doskonałym plonem, plasując się w czołówce najplenniejszych odmian w Polsce. Bardzo dobre wyniki plonowania w tym ekstremalnym dla uprawy zbóż roku pokazują, że bardzo dobrze znosi okresowe niedobory wody w glebie podczas całego okresu wegetacji. Stabilne plonowanie w różnych pogodowo latach jest bardzo istotne podczas podejmowania decyzji o wyborze odmiany.

Venecja buduje mocny systemem korzeniowy, dzięki czemu nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych optymalnie wykorzystuje dostępną wodę w glebie i efektywnie buduje plon przez cały okres wegetacji. W latach bardzo dobrych dla uprawy zbóż potrafi osiągać rekordowe plony i właśnie dlatego jest to odmiana, która gwarantuje powodzenie uprawy niezależnie od panujących podczas całego sezonu warunków pogodowych i osiąga wyjątkowo stabilne plony w wieloleciu.

Polecana do siewu w 14 województwach

Połączenie wielu bardzo ważnych w produkcji polowej cech Venecji wraz z wysokim potencjałem plonotwórczym sprawiło, że wyznacza ona standardy dla pozostałych odmian pszenicy. Jest to również pszenica ozima najczęściej rekomendowana do uprawy w Polsce przez COBORU w 2022 roku. Jako jedyna zdobyła rekomendację aż w 14 województwach, co pokazuje jej najwyższą stabilność i uniwersalność.

Dobra zimotrwałość i wysoka zdrowotność

W polskich warunkach klimatycznych niezwykle istotnym, choć w ostatnich latach rzadziej docenianym parametrem oceny pszenic jest zimotrwałość. Nasza odmiana w oficjalnych badaniach otrzymała ocenę 4 pkt. Taki poziom pozwala polecać ją do siewu na terenie całego kraju. Jest to pszenica o typie kompensacyjnym, a więc charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością oraz wysokim współczynnikiem regeneracji uszkodzeń po zimie.

Hodowca podkreśla, że w ocenie wewnętrznej, w doświadczeniach własnych, Venecja jest oceniana na 5 pkt, co gwarantuje wysokie bezpieczeństwo uprawy. Dodatkową zaletą, która wynika bezpośrednio z rewelacyjnej krzewistości jest możliwość ograniczenia normy wysiewu, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztu obsiewu hektara. Wszelkie opóźnienia terminu wysiewu spowodowane czynnikami pogodowymi lub późno zbieranym przedplonem nie stanowią problemu, ponieważ Venecja posiada również dobry wigor wzrostu jesiennego i dlatego może być z powodzeniem wysiewana nawet w listopadzie.

Wysoka odporność na mączniaka i choroby podstawy źdźbła pozwala polecać Venecję do uprawy w monokulturze. Prowadząc łan, zwłaszcza przy nastawieniu na wysoki plon należy zadbać o odpowiednie skrócenie roślin. Gruby i ciężki kłos może być trudny do utrzymania w pionie do zbioru bez odpowiedniej dawki retardantów.

Prowadząc łan, zwłaszcza przy nastawieniu na wysoki plon należy zadbać o odpowiednie skrócenie roślin. fot. Agrosimex

Ze względu na wysoką wczesność Venecji należy rozważyć przyspieszenie 3 dawki azotu – na kłos. Chodzi głównie o zabezpieczenie parametrów jakościowych. Należy również zwrócić uwagę na ochronę kłosa przed chorobami. Przy takim potraktowaniu nasza pszenica odwdzięczy się wynikami plonowania.

Venecja otrzymała w 2020 roku na targach Polagra Premiery w Poznaniu Złoty Medal.fot. Agrosimex

Nagrodzona na targach Polagra Premiery

Szereg zalet oraz doskonałe wyniki w wieloleciu spowodowały, że pszenica ozima Venecja otrzymała w 2020 roku na targach Polagra Premiery w Poznaniu Złoty Medal. Jest to chyba ostateczny dowód na to że Venecja to rasowa medalistka.