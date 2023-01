Jak poinformował Rossielchoznadzor, od początku 2022 r. eksport zbóż i produktów ubocznych z Rosji wzrósł o 3 proc. rok do roku. Rosyjskie produkty trafiły do 126 krajów.

Kraje Bliskiego Wschodu pozostały głównymi odbiorcami rosyjskiego zboża z 39 proc. udziałem w eksporcie ogółem. Kraje Afryki stanowiły 20 proc., Azja 31 proc., a UE 7 proc.

Wysyłki rosyjskiego zboża do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wzrosły 1,6-krotnie rok do roku. Szczególnie wzrósł eksport: na Białoruś o 72 proc., do Kazachstanu o 55 proc., do Kirgizji o 64 proc, do Armenii o 49 proc.

Eksport zbożowych produktów ubocznych wzrósł o 69 proc. rok do roku do 1,3 mln ton, głównie za sprawą trzykrotnie wyższego eksportu mąki pszennej (722 tys. ton). Wzrósł także eksport kaszy o 37 proc. do 163 tys. ton.