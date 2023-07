W 2023 roku Ukraina zbierze nieco mniej niż 50 mln ton zboża

Ukraińskie zbiory zbóż i bobowatych w 2023 r. prognozowane są na 49,6 mln ton; Fot. Shutterstock

Szacunkowa produkcja zbóż i roślin bobowatych na Ukrainie w 2023 r., biorąc pod uwagę oziminy zasiane jesienią oraz powierzchnię zasiewów roślin jarych, we wszystkich kategoriach gospodarstw, może spaść do około 49,6 mln ton w porównaniu do 53,1 mln ton zebranych w 2022 r.

Prognozę tę ogłosiło Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na podstawie wyników analizy warunków agrometeorologicznych kształtowania produktywności głównych zbóż i roślin strączkowych. Warunki do kształtowania się zbiorów Zdaniem ekspertów, warunki agrometeorologiczne do kształtowania się tegorocznych zbiorów zbóż na Ukrainie okazały się zadowalające. Jednak w okresie wegetacji zaobserwowano niekorzystne okresy, które mogły mieć negatywny wpływ na plonowanie. Były nimi kwietniowe ulewne deszcze, które spowodowały podmoknięcie gleby na polach wielu regionów, stwarzając trudne warunki do przeprowadzenia i zakończenia w optymalnym terminie siewu jarych zbóż i roślin bobowatych. Czytaj więcej Jaki plan ma Ukraina na wypadek wygaśnięcia umowy zbożowej? Suche porty przy granicy z Polską Wyniki analizy mówią o prognozowanych plonach Analiza specyfiki meteorologicznych warunków wegetacji zbóż i roślin strączkowych, stanu zasiewów, dostępnych zapasów wilgoci produkcyjnej w glebie oraz obliczeń agrometeorologicznych daje podstawy do prognozowania, że plony (w t /ha) w 2023 r. wyniosą: pszenicy ozimej – 4,3 t/ha,

żyta ozimego – 3,2 t/ha,

jęczmienia ozimego – 3,5 t/ha,

jęczmienia jarego – 3,2 t/ha,

pszenicy jarej– 3,7 t/ha,

owsa – 2,5 t/ha,

grochu – 2,3 t/ha,

kukurydzy – 6,5, t/ha

prosa – 2,1 t/ha,

gryki – 1,1 t/ha; Czytaj więcej Ukraina w 2023 roku zbierze około 46 mln ton zboża



