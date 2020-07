W blokach startowych do żniw

Sezon ozimin dobiega do końca. Czy był dobry? Rozstrzygną to żniwa, które z powodu tegorocznej pogody jeszcze nie nabrały wyraźnego tempa.

Jak można podsumować ten sezon? Pełen niespodzianek, trudności, obaw ale także często pozytywnych reakcji roślin głównie na ilość i rozkład opadów. Przypomnijmy, jesień była długa i ciepła. Zima – jej praktycznie nie było. Wiosna najpierw sucha, później deszczowa i obfitująca w liczne stresy. Lato z kolei przywitało raczej nas chłodem z towarzyszącymi często anomaliami pogodowymi. Jak reagowały oziminy na splot takich warunków pogodowych? Oczywiście różnie w zależności od regionu czy przyjętej agrotechniki. Najważniejszym dla rolników był fakt, że poważnie zapowiadająca się jeszcze w kwietniu susza ustąpiła.

Ilość opadów w miesiącach maj i czerwiec, przerosła jednak nasze oczekiwania. W wielu regionach spadło przez ten okres ponad 200l/m2. Co ważne często były to opady o charakterze nawalnym, często z gradobiciem. W niektórych regionach przyczyniły się do powstania lokalnych podtopień. To przyniosło ze sobą wiele nowych problemów. Długo utrzymująca się wysoka wilgotność, sprawiała, że ochrona górnych liści zbóż oraz kłosów nabrała dawno niespotykanego znaczenia. Słabiej chronione zboża, zwłaszcza kłosy szybko opanowywały choroby grzybowe, z groźną fuzariozą w tle. Porażone plantacje kończyły przedwcześnie wegetacje z powodu zaniedbań na tym etapie. Natomiast dobrze odżywione i chronione fungicydowo zboża często wylegały pod ciężarem grubych i mokrych kłosów, zwłaszcza, że o terminowe zabiegi regulujące pokrój w tym sezonie było wyjątkowo trudno.

Rzepak ozimy po kwietniowej suszy i majowych opadach, które przyszły wraz z jego kwitnieniem regenerował się, aczkolwiek w niektórych regionach jego kondycja mocno została nadszarpnięta po wielokrotnych przymrozkach. Ochrona tej uprawy była trudna i wymagająca wielu modyfikacji. Szczególnie problematyczne z powodu pogody okazały się zabiegi wykonywane w okresie okołokwitnieniowej.

W przypadku rzepaku pierwsze sygnały o plonach nie zachwycają, aczkolwiek powinny być średnio nieco wyższe niż w roku poprzednim. Nadzieją jest lepsze zaolejenie, gdyż przebieg pogody pozytywnie wpływał na kształtowanie tego parametru. W ubiegłym roku, z powodu suszy i bardzo wysokich temperatur, które panowały w czerwcu rzepak wręcz się „uprażył” na polu. W tym roku przynajmniej w okresie nalewania nasion wody miał dość.

Na tym etapie już wiemy, że jęczmień ozimy zaskoczył pozytywnie, w wielu przypadkach mówiono o plonie powyżej 7t/ha. Pszenice dopiero zaczynają być koszone, pierwsze sygnały nie są optymistyczne, ale głównie dlatego, że dotyczą one plantacji zbieranych ze słabszych stanowisk.

Pod dużym znakiem zapytania jest jeszcze jakość płodów (zwłaszcza porażonych chorobami kłosa zbóż) oraz niestety niezbyt sfakcjonująca i kształtująca się jeszcze cena za zebrane nasiona.

Wygląda na to, że żniwa w tym roku rozpoczną i zakończą się nieco później niż w dwóch latach poprzednich. Wiele rolników po oziminach ma zaplanowane siew międzyplonów ścierniskowych w ramach EFA. Ich wcześniejszy wysiew dawał możliwość wcześniejszej likwidacji (po 8 tygodniach od wysiewu). To pozwalało na wysiew np. zbóż ozimych w terminach jeszcze w miare optymalnych. Przy późniejszych żniwach czeka nas również spiętrzenie prac w przypadku przygotowywania stanowiska pod siew rzepaku po zbieranych zbożach ozimych.

Jednym słowem za upalnym latem, teksnią już nie tylko urlopowicze. Kilka dni bez deszczu i z wysokimi temperaturami sprawiły by, że żniwa nabrały by wyraźnego tempa.