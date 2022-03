W Iraku wybuchają protesty przeciwko niedoborom ukraińskiego zboża

Wiele krajów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej uzależnionych jest od importu zbóż z Ukrainy, gdzie teraz toczy się wojna i eksport jest wstrzymany. Z powodu niedoborów w Iraku rozpoczęły się protesty. Czy to dopiero początek?

Przypominamy, że ukraiński rząd wydał decyzję o całkowitym zakazie do końca roku eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa do końca roku. Dwa dni wcześniej z kolei władze podały o konieczności uzyskiwania licencji ilościowych przez eksporterów pszenicy, owsa, żyta, gryki, prosa, bydła i wołowiny oraz jajek, oleju słonecznikowego, cukru i soli.

Rosja i Ukraina to dwa z pięciu największych światowych eksporterów pszenicy. Oba narody wspólnie produkują 20 procent światowej pszenicy, a większość ich rocznych zbiorów trafia na Bliski Wschód.

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pojawiło się wiele komentarzy o tym, że najważniejszym rynkiem zbytu pszenicy z Rosji i Ukrainy jest właśnie Bliski Wschód i państwa Afryki Północnej. Mówiło się wprost o głodzie w tej części świata.

Niestety Irak jest pierwszym z krajów, gdzie z tego powodu wybuchły protesty. Budzą one niepokój premiera Mustafy al-Kadhimi, który doszedł do władzy też po podobnej fali protestów, kiedy to w połowie 2020 r. wydalono poprzedniego przywódcę Iraku Adila Abdula-Mahdiego.

- Seria protestów wstrząsnęła południowym Irakiem po tym, jak brak importu żywności z Ukrainy doprowadził do znacznych podwyżek cen. Ukraiński olej z pszenicy i słonecznika, niegdyś wszechobecny import do Iraku, wysechł po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która nagle przerwała eksportowe łańcuchy dostaw Kijowa – podał serwis nationalinterest.org.

- Chociaż iraccy politycy obiecali zająć się kryzysem i dyskutowali o wprowadzeniu kontroli cen podstawowych towarów, kraj ten do tej pory podejmował stosunkowo łagodne środki. Rząd iracki ogłosił we wtorek, że zapewni dodatkowy miesięczny zasiłek w wysokości około 70 dolarów dla urzędników o niskich dochodach i emerytów. Wskazał również, że zniesie taryfy celne na żywność, materiały budowlane i inne podstawowe towary konsumpcyjne na okres dwóch miesięcy – poinformowano w serwisie.

Rząd ogłosił również, że rozprawił się z oszustami, a ministerstwo spraw wewnętrznych kraju wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że trzydziestu jeden kupców zostało aresztowanych za „wykorzystywanie obywateli” przez nieuzasadnione podnoszenie cen żywności.

- Jednak te reakcje nie doprowadziły do obniżek cen i jak dotąd nie zdołały stłumić niepokojów społecznych. Setki irackich demonstrantów zgromadziło się w środę w mieście Nasiriya, aby protestować przeciwko cenom zbóż, a co najmniej jeden protestujący został ranny w centralnym gubernatorstwie Babil w tym kraju po demonstracjach, które stały się gwałtowne - podał serwis nationalinterest.org.