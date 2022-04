W przeciągu tego tygodnia da się zauważyć zwyżki cen wszystkich surowców rolnych. Firmy skupowe podniosły swoje cenniki, ale podaż ziarna nadal jest bardzo niska.

Przez kilka ostatnich tygodni na krajowym rynku nie było widać znaczących zmian. Raczej notowane były delikatne obniżki cen zbóż.

Dopiero ostatnie dni ten trend odwróciły. Impulsem stały się wiadomości płynące ze światowych giełd.

Na giełdach towarowych odnotowano ostatnio wzrost cen zbóż.

Jak już pisaliśmy na portalu farmer.pl notowania pszenicy wróciły do tendencji wzrostowej. Jak informował Tomasz Roszkowski, pszenica w kontrakcie z dostawą w maju w poniedziałek podrożała na Matif o 1,8 proc. do 379,50 euro/t (1763 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 71,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 326,25 euro/t (1515 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 47,6 proc. Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym podrożała o 2,8 proc. i kosztowała 397,28 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 72,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. i wyniosła 300,97 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 34,4 proc. Więcej na ten temat w tekście poniżej.

Rzepak w Paryżu również poszedł w górę, bo jego notowania w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wzrosły do 970,00 euro/t (4506) zł/t) i były o 91,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

Ile kosztują pszenica i rzepak w kwietniu 2022 r.?

W ślad za zwyżkami na międzynarodowym rynku podążyły też wzrosty cen tych surowców na naszym rodzimym podwórku. Jak wynika z naszej sondy, po kilkutygodniowym marazmie cenowym, nadszedł czas niewielkich podwyżek. Ale co z tego, kiedy i tak sprzedaż w skuach jest bardzo znikoma. Rolnicy nadal czekają ze sprzedażą zapasów.

Jak obecnie kształtuje się cennik zbóż? Te konsumpcyjne niewiele odbiegają od paszowych. Podrożały wszystkie gatunki, a zaskakująco drogi jest jęczmień i pszenżyto. Pszenica konsumpcyjna kosztuje obecnie od 1500 do 1700 zł/t, pszenica paszowa – 1400-1640, jęczmień – 1170-1480, pszenżyto – 1200-1500, żyto – 1000-1400, owies – 950-1100.

Tona suchej kukurydzy kosztuje w skupach od 1320 do 1500 zł. Co ciekawe są już oferty na zbiory tego roku dotyczące mokrego ziarna kukurydzy mimo że jeszcze nawet nie zaczęły się siewy tego gatunku. Surowiec taki jest wyceniany na ok. 700 zł/t.

W ostatnich dniach zyskał też rzepak, który również podrożał. Jego cena waha się od 4000 do 4600 zł/t.

Co było powodem podwyżek cen płodów rolnych w kwietniu 2022 r.?

Rynek reaguje na eskalację wojny na Ukrainie i perspektywę niedoboru zboża przez bardzo długi czas. Ryzyka produkcyjne w 2022 r. i silny popyt międzynarodowy powodują, że ceny pszenicy osiągają nowe rekordy. - Ceny pszenicy gwałtownie wzrosły zarówno na rynkach terminowych, jak i na rynku fizycznym. We wtorek kontrakt na pszenicę na rynku terminowym w Paryżu był o prawie 20 euro wyższy i wynosił prawie 400 euro. Nowe zbiory kosztowały o 12 euro więcej i 370 euro za tonę. Na hamburskim rynku hurtowym i porcie eksportowym pszenica została załadowana we wtorek po południu za 419 euro za tonę, a we francuskim porcie eksportowym Rouen zaoferowano 392 euro za tonę – podał portal agragheute.com.

Wojna to nie jedyny powód. Obecnie pojawiają się obawy o straty produkcyjne związane z pogodą. Tak jak pisaliśmy już na farmer.pl to ona w ostatnim czasie rozdaje karty.

Widać to szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie występuje susza. Na Środkowym Zachodzie i Południowych Równinach amerykańska pszenica ozima jest w słabej kondycji. Z najnowszego raportu USDA wynika, że tylko 30% zasiewów znalazło się w kategorii „dobre/bardzo dobre”, co oznacza spadek o 23% w stosunku do poprzedniego roku.

Są też inne powodu - COVID 19 w Chinach. Jak podaje agencja Reuters, sianie kukurydzy w jednym z głównych obszarów produkcyjnych w Chinach może zostać opóźnione, ponieważ wielu z milionów rolników w regionie ma trudności z powrotem do domu z tymczasowej pracy w mieście z powodu surowych blokad związanych z koronawirusem.

- Jakiekolwiek opóźnienie w siewie może negatywnie wpłynąć na produkcję drugiego na świecie producenta kukurydzy, gdzie ceny kukurydzy i tak już unoszą się na rekordowym poziomie, a rządowe wsparcie dla soi również grozi ograniczeniem upraw - podaje serwis.

Poza tym w Ukrainie perspektywy produkcyjne są również bardzo słabe, biorąc pod uwagę trwającą wojnę. Ukraiński Związek Zbożowy (UGA) przewiduje, że zbiory pszenicy spadną do 18,2 mln ton z ubiegłorocznego rekordu 33 mln ton. Jednocześnie popyt międzynarodowy pozostaje bardzo silny.

Jak donosi Reuters, ministerstwo dostaw Egiptu potwierdziło, że rozważa w tym miesiącu dodanie pszenicy z Indii do 16 innych krajowych źródeł importu. W ten sposób kraj ten stara się wesprzeć zakupy zakłócone przez rosyjską inwazję na Ukrainę.

- Delegacja Ministerstwa Rolnictwa Egiptu przebywa w Indiach „przyglądając się środkom fitosanitarnym i badając indyjskie zboża w ramach przygotowań do akredytacji Indii jako kraju pochodzenia pszenicy” - poinformowało Ministerstwo Dostaw w oświadczeniu dla agencji Reuters.

W Polsce z kolei pojawiła się informacja o planach budowy tzw. suchego portu przy granicy z Ukrainą. Firmy skupowe do których dzwoniliśmy w sprawie cen zbóż o takim pomyśle też słyszały i nie przypuszczają, aby wielkie ilości kukurydzy miały w związku z tym zostać w kraju. Bo wszystko z tego portu miałoby być wyeksportowane dalej, tak aby pomóc Ukrainie przetransportować ziarno do krajów trzecich. Ich zdaniem też nie wypłynęłoby to na ceny naszych rodzimych płodów rolnych.

Cennik pszenicy, kukurydzy i rzepaku – kwiecień 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 13 kwietnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- żyto konsumpcyjne – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1670 - 1700,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1250-1280,

- jęczmień paszowy – 1300,

- rzepak – 4600,

- kukurydza sucha – 1300,

- owies – 1000,

- groch – 1460,

- bobik – 1450,

- łubin – 1450.

Jakie są ceny środków produkcji - sprawdź na Giełdzie Rolnej!

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 3800.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1660,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1370,

- żyto konsumpcyjne – 1320,

- jęczmień paszowy – 1370,

- rzepak – 4500,

- kukurydza sucha – 1370.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1620,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1380,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1340,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies – 970.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1640,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1130,

- jęczmień paszowy – 1410,

- rzepak – 4600,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 950,

- groch - 1120.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1500-1550,

- pszenica paszowa – 1400,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4500,

- kukurydza mokra – 870 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1350.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1630,

- pszenżyto – 1500,

- żyto paszowe – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- jęczmień paszowy – 1450,

- rzepak – 4600,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 1100,

- groch – 1450.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1670,

- pszenica paszowa – 1640,

- pszenżyto – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- jęczmień konsumpcyjny – 1480.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia – cena dnia

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1600,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1400.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1580,

- pszenżyto – 1400,

- jęczmień paszowy – 1300,

- rzepak – 4650,

- kukurydza sucha – 1500.