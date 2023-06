Z tzw. terenu spływa do nas wiele informacji o tym, że w naszych portach tworzą się kolejki do sprzedaży ziarna. Firmy skupowe nie mogą sprzedać swoich zapasów i tym samym nie mogę ich zakupić od rolników. Czym to jest spowodowane?

Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Sygnały są bardzo różne, w zależności „kogo pytamy o zdanie”. Bo z jednej strony mamy informacje od tych tzw. małych skupów, że one nie mogą przebić się ze sprzedażą swoich zmagazynowanych surowców rolnych, bo jest konkurencja z tymi największymi firmami. Z drugiej strony przedsiębiorcy uważają, że kłopot ze sprzedażą to w dużej mierze wina rządzących, którzy w jednym czasie i zbyt późno wymyślili dopłaty do zbóż, które odblokowały podaż, ale popyt nie jest w stanie logistycznie za tym nadążyć. Przez to zrobiły się zatory i drastycznie podrożały koszty transportu. Z trzeciej strony rząd informuje, jak to dobrze dopłaty rozładowują nadwyżki ziarna i podają, że w marcu, kwietniu i maju wyeksportowaliśmy ponad 3 mln ton zł zboża. A z czwartej rolnicy podają, że sprzedaż płodów rolnych nie jest wcale taka prosta, a zapłata za nie, zwłaszcza za kukurydzę może być zagrożona. Padają też sugestie, że ostatnie wzrosty cen na giełdach i susza ponownie przyczyniły się do obniżki podaży, bo rolnicy jednak już nie tak chętnie, mimo dopłat decydują się na sprzedaż płodów. Znaczenie ma cena i jakość surowca. Pewnie tych „stron” jest jeszcze więcej i pewnie każda z nich ma rację, bo przecież żniwa już za blisko miesiąc, a magazyny, choćby ze względów logistycznych, trzeba zdezynfekować.

Czy jest problem z eksportem i kolejkami?

Zdaniem przedstawiciela jednej z firm skupowych, który wypowiedział się dla nas anonimowo, jak zawsze problem leży po stronie ceny, a w portach rzeczywiście tworzą się zastoje. Ale to powinno być oczywiste, skoro infrastruktura nie została usprawniona, a podaż ziarna jest nadal wysoka. Sugestie takie już wielokrotnie były zgłaszane przez handlującymi zbożami, a rządzący nadal nic konkretnego w tej materii nie zrobili.

- Przez zakorkowane porty transport kołowy podrożał o 30 proc. Kupujący dają często odległe terminy realizacji. A ceny są zaniżane przez dużą podaż. Często spotykamy się w portach z potrąceniami za rzekomą złą jakość ziarna. Brak możliwości sprzedaży kukurydzy z rękawów jest największym problemem. Oraz to że rynek polski coraz mocniej odbiega i nie reaguje na wzrosty na giełdy w Paryżu – mówi nam przedsiębiorca.

Kolejki w portach aby sprzedać zboże

Z trochę innej perspektywy temat podają firmy eksportujące surowce rolne.

- Kolejki są z powodu dużej ilości przeładowywanego zboża, głównie pszenicy. To ona jest aktualnie eksportowana na destynacje, które można obsłużyć jedynie na statkach 30 tys. t i większych, co ogranicza ilość terminali, które mogą to zrobić. Stąd tworzące się kolejki – wyjaśnia nam Przemysław Błażejewski, broker z BST Brokers.

Inną sprawą, jego zdaniem jest podaż, która aktualnie spadła i jest niewielka.

- Matif ma tendencję wzrostową, rolnicy obawiają się suszy i sprzedaż jest mała. Cały czas można sprzedać pszenicę z realizacją w lipcu z Polski na eksport, ale eksporterzy boją sprzedawać ponieważ przy aktualnej podaży istnieje niebezpieczeństwo, że nie uda się kupić ilości do pokrycia statku – podaje nam Błażejewski.

Co do kukurydzy, to aktualnie ładowane są ostatnie statki z kukurydzą z kontraktów zawartych jeszcze kilka miesięcy temu.

- Cena, którą aktualnie płacą eksporterzy w porcie, wynika nie z poziomu rynkowego, ale z powodu konieczności pokrycia ilości na statek. Problemem jest podaż, a także jakość polskiej kukurydzy. Mówiąc wprost kukurydza z Polski jest kukurydzą ostatniego wyboru dla klientów kupujących z zagranicy właśnie z uwagi na jakość (poziom DON oraz zapach fermentacyjny - efekt magazynowania w rękawach). Na ten moment jeżeli eksporter chciałby sprzedać kukurydzę to rynkowa cena w porcie wynosiłaby 840 zł. Na ten poziom chyba nie są gotowi producenci, więc spodziewam się przerwy w eksporcie kukurydzy, no chyba że wystąpią jakieś niezależne czynniki które spowodują wzrost cen na kukurydzę – dodał Przemysław Błażejewski.

Ceny giełdowe

Tymczasem rzeczywiście na giełdach delikatne odbicie cenowe. Było to widać, że w naszych rodzimych skupach.

- Obawy pogodowe nadal wspierają wzrosty notowań zbóż po obu stronach Atlantyku. Deficyt opadów w pasie upraw amerykańskiej kukurydzy i soi przenosi się już na widoczne w cotygodniowych raportach pogorszenie kondycji obu głównych upraw (…) Obecnie ceny w Paryżu nadal rosną śladem giełdy w Chicago, ale też w związku z obawami o przyszłą produkcję w Europie. Jest to spowodowane utrzymującym się na wielu obszarach deficytem wody. Światowe ceny pszenicy znajdują dodatkowe wsparcie w sabotowaniu działania korytarza zbożowego na Morzu Czarnym przez Rosjan i w wątpliwościach, że umowa zbożowa zostanie przedłużona po 18-lipca – podaje z kolei Andrzej Bąk z e-WGT.