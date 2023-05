Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje eksport zbóż w sezonie 2023/2024 na poziomie zaledwie 50-55 mln ton. Poinformował o tym minister Dmitrij Patruszew.

Mówiąc o wynikach eksportu w bieżącym sezonie, szef resortu rolnictwa zaznaczył, że dziś wolumen eksportu zbóż przekroczył 50 mln ton.

Do końca sezonu spodziewana wielkość eksportu ma przekroczyć 55 mln ton, w tym około 45 mln ton.

Wcześniejsza korekta ceł

Do 1 czerwca ministerstwo dostosuje mechanizm naliczania cła wywozowego na zboże, aby zmniejszyć obciążenia dla plantatorów.

Według ministra, co sezon korygowane są naliczenia cła eksportowego. W tym roku, biorąc pod uwagę rekordowe zbiory i wczesne zasiewy, ma to miejsce przed rozpoczęciem nowego sezonu. Ministerstwo uważa, że skorygowany mechanizm zacznie działać już 1 czerwca i będzie zmniejszać obciążenia rosyjskich producentów rolnych i hodowców roślin.