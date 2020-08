W skupach nadal niskie ceny zbóż – szczególnie żyta

W ciągu ostatniego tygodnia w badanych przez nas punktach skupu nie zauważyliśmy znacznych zmian cen ziarna. Nieliczne firmy zdecydowały się tylko na korektę. Ceny nadal są niskie, zwłaszcza żyta.

Żniwa na południu i zachodzi kraju praktycznie już dobiegły końca. W centralnej i wschodniej Polsce koszone są już ostatnie plantacje. Inaczej sytuacja wygląda w północnej części, gdzie zbiory są dopiero na półmetku.

Co z cenami? Nie widać znacznych zawirowań. Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 640 do 700 zł/t netto, pszenica paszowa od 550 do 660, pszenżyto od 480 do 570, jęczmień od 500 do 570, owies od 400 do 500 i żyto od 396 do 530.

To właśnie cena tego ostatniego gatunku budzi ogromne zdziwienie rolników. Jest ona bardzo niska. Tona żyta kosztuje nawet poniżej 400 zł. Dlatego zapytaliśmy eksperta z czego to wynika?

- Ceny żyta charakteryzują się sezonowością. Swoje maksimum w ciągu roku osiągają tuż przed rozpoczęciem żniw, wtedy kiedy zapasy z poprzedniego roku są już niskie. Z kolei w momencie żniw, wraz z pojawieniem się większej podaży ziarna ceny spadają. Tegoroczne zbiory żyta są szacowane przez GUS na poziomie 2,9 mln ton wobec 2,5 mln ton w 2019 r. (+16% r/r). Tym samym będą one najwyższe od 2010 r. W konsekwencji ze względu na wyższą podaż ziarna ceny są obecnie wyraźnie niższe niż przed rokiem – wyjaśnia w rozmowie z farmer.pl Jakub Olipra, ekonomista z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Credit Agricole.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż i rzepaku z 19 sierpnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 674,

- żyto konsumpcyjne – 396,

- rzepak - 1546.

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 700.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 680.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 700,

- żyto - 530.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 650,

- pszenica paszowa – 620,

- pszenżyto – 520,

- żyto konsumpcyjne – 450,

- jęczmień konsumpcyjny – 520,

- rzepak - 1590.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 660,

- pszenżyto – 570,

- jęczmień paszowy – 580.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- jęczmień – 570.

Ziarn Pol – Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 660-650,

- pszenica paszowa – 610,

- pszenżyto – 520,

- żyto paszowe – 440,

- żyto konsumpcyjne - 480-460,

- jęczmień konsumpcja – 520,

- kukurydza sucha - 800 (stary zbiór),

- owies – 480,

- groch – 800,

- bobik – 840,

- łubin – 900.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 680-660,

- pszenica paszowa – 640,

- pszenżyto – 570,

- żyto paszowe – 420,

- żyto konsumpcyjne – 500,

- rzepak – 1595.



F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 610,

- jęczmień konsumpcja – 530,

- rzepak – 1580,

- kukurydza mokra – 400.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 660-680,

- pszenica paszowa - 640-650,

- pszenżyto – 570,

- żyto paszowe – 450,

- żyto konsumpcyjne – 450,

- jęczmień konsumpcyjna – 570,

- rzepak – 1580,

- kukurydza sucha – 800 (stary zbiór).



Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 670,

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 450,

- jęczmień paszowy – 550,

- rzepak – 1580,

- kukurydza mokra - 390 (nowy zbiór).

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 660,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 540,

- żyto paszowe – 500,

- jęczmień konsumpcyjny – 530,

- rzepak – 1610,

- kukurydza mokra – 425,

- kukurydza sucha – 605-720,

- owies - 500.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna - 660-640,

- żyto – 430,

- rzepak – 1570.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 660-700,

- pszenica paszowa - 600-640,

- pszenżyto – 540,

- żyto paszowe – 440,

- żyto konsumpcyjne – 480,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1550,

- kukurydza mokra – 400,

- kukurydza sucha - 550-600 (nowy zbiór),

- owies – 500,

- groch – 800,

- bobik – 850.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 530,

- jęczmień paszowy – 550.



Street Retail

- rzepak – 1620.

Boferm Górki

- pszenica – 550,

- pszenżyto – 480,

- żyto – 400,

- jęczmień – 500,

- rzepak – 1450,

- owies – 400.

WIPASZ S.A. oddział w Krośnie

- pszenica paszowa – 650,

- pszenżyto – 530,

- owies – 400.