W skupach nie jest już tak nerwowo. Zboża paszowe są drogie

To, że branża oswoiła się z bardzo trudną sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów, mówiąc wprost: z wojną, to jest złe słowo. Ale na pewno można powiedzieć, że emocje trochę ostygły. Cenniki w firmach skupowych nie zmieniają się już z godziny na godzinę. Ceny trochę spadły. Podaż nadal jest „pełzająca”.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu mieliśmy spektakularne wzrosty. Na przykład cena pszenicy w porcie 7 marca przekroczyła 2 tys. zł, a kukurydza zbliżyła się do 1700 zł. Następnie trzy dni później odnotowano już spadek wartości tego zboża i pszenica konsumpcyjna o wysokich parametrach wyceniana była na 1860 zł/t. Podobne nastroje były w naszych skupach. Pszenica w ubiegłym tygodniu w zależności od firmy którą sprawdzaliśmy, była wyceniana na od 1500 do 2020 zł za tonę.

Jak teraz kształtują się ceny pszenicy i nie tylko w firmach skupowych?

Ceny zmieniały się często. Teraz się to trochę uspokoiło. Ceny spadły. Ale nadal są wysokie. Nie można jednak w tym miejscu zapomnieć, że gwałtownie i kilkaset procent podrożały nawozy, wzrosła cena paliwa, części do maszyn. Wszystko jest drogie. Nie jest to łatwy czas. Rekordowa inflacja również podbija ceny.

Jaka cena pszenicy w Polsce w marcu 2022 r.?

Obecnie w skupach, które badaliśmy, cena pszenicy konsumpcyjnej kształtuje się od 1500 do 1710 zł/t. Pszenica paszowa wyceniana jest na niewiele niżej, bo od 1350 do 1620 zł. Generalnie należy zauważyć, że ceny zbóż paszowych nie odbiegają znacznie od tych jakościowych.

Żyto konsumpcyjne kosztuje od 1100 do 1400 zł/t, żyto paszowe od 950 do 1410, pszenżyto od 1100 do 1450 zł/t. Jęczmień konsumpcyjny wyceniany jest na 1100-1450, a jęczmień paszowy 1170-1400 zł/t. Za kukurydzę suchą można dostać w skupach od 1200 do 1540 zł/t, a za tonę rzepaku od 3500 do 4250 zł. Istnieją bardzo duże różnice cenowe między poszczególnymi firmami.

Ceny zbóż – marzec 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 marca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1250.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500,

- rzepak – 4200,

- kukurydza sucha – 1200,

- soja – 2500.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1350,

- jęczmień paszowy – 1330,

- kukurydza sucha – 1500,

- owies – 1000.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1650.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1700-1710,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1140-1150,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 4200,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 900,

- groch – 1400,

- bobik – 1330,

- łubin – 1350.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1100,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- rzepak - 3500.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1650,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1250,

- rzepak – 4250,

- kukurydza sucha – 1400.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1670,

- pszenica paszowa – 1620,

- pszenżyto – 1320,

- żyto paszowe – 1010,

- żyto konsumpcyjne – 1110,

- jęczmień paszowy – 1270,

- rzepak – 4000,

- kukurydza sucha – 1450,

- owies – 900.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1560,

- pszenica paszowa – 1480,

- pszenżyto – 1180,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień konsumpcyjny – 1180,

- jęczmień paszowy – 1160,

- rzepak – 4210,

- kukurydza sucha – 1380,

- owies – 900,

- groch - 1080.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1450-1550,

- pszenica paszowa – 1350,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1250,

- owies – 950.

Street retail

- rzepak – 4200.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1620,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4000,

- kukurydza mokra – 1000 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1500.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1450,

- żyto paszowe – 1420,

- jęczmień konsumpcyjny – 1450,

- kukurydza sucha – 1540

Transrol Leszno

- rzepak – 4100,

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- żyto paszowe – 1300,

- jęczmień paszowy – 1400,

- owies – 950,

- kukurydza sucha – 1500,

- groch – 1450.