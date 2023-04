W badanych przez nas punktach skupu zbóż panuje niewielki ruch. Rolnicy planują wyprzedawać zapasy ze swoich magazynów, w momencie kiedy ruszą dopłaty do zbóż. W powietrzu wyczuwa się napięcie, każdy czeka na jakieś uspokojenie. Mówi się nieoficjalnie o tworzących się kilkudniowych kolejkach w portach.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż w kwietniu 2023 r.

Rolnicy nadal niechętnie wyprzedają zboża. Liczą na proponowane przez rząd dopłaty.

Na giełdach towarowych obniżki cen.

Brytyjski The Guardian opublikował artykuł, gdzie zanalizowano zyski 10 największych funduszy hedgingowych w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Co z tego wynika? Otóż prawdopodobnie zarobiły one około 1,9 miliarda dolarów (1,5 miliarda funtów) na handlu tylko dwoma towarami spożywczymi. Jakimi? Zbożem i soją.

Zamieszanie na rynku jest ogromne. Pszenica obecnie w skupie wyceniana jest na ok. 970 zł/t, jęczmień ok. 780 zł, żyto ok. 720 zł, pszenżyto – 820 zł. Kukurydza sucha wyceniana jest na ok. 900 zł, a rzepak na ok. 1900 zł. Jak informował w swoim raporcie Mirosław Marciniak analityk InfoGrain, jego zdaniem, dziś nie ma problemu ze sprzedażą do młynów i mieszalni pasz. Problemem jest jednak cena, której nie akceptują rolnicy.

- Rolnicy twierdzą, że nie mają gdzie sprzedać swoich płodów, bo skupy zasypane są ukraińskim ziarnem. Taka sytuacja miała miejsce na początku bieżącego roku, gdzie spadki cen i duża niepewność co do dalszego kierunku zmian, spowodowały, że część firm wycofała się z zakupów. Od co najmniej dwóch miesięcy popyt ze strony eksporterów utrzymuje się na wysokim poziomie (o czym świadczą zwiększone przeładunki w portach) – podawał Marciniak.

Tak też teraz informują skupy i sami rolnicy. Wszyscy czekają na dopłaty. Reguły tutaj zmieniają się z dnia na dzień. Rolnicy i skupy czekają na szczegóły.