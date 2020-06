W skupach obniżki – szykują się do nowych zbiorów

W badanych przez nas punktach skupu surowców rolnych widać spadki cen. Dotyczą one zwłaszcza pszenicy konsumpcyjnej, która średnio kosztuje 750 zł/t netto.

Ceny nie tylko spadają, ale też niektóre firmy przygotowują się do żniw – „gazują” magazyny i planują wstrzymanie skupu. Poza tym podaż ziarna jest bardzo niska, rolnicy przeważnie to co mieli już sprzedać – sprzedali.

Przypominamy, w marcu i kwietniu wyeksportowaliśmy wyjątkowo dużo ziarna zbóż. Poza tym eksperci Izby Zbożowo-Paszowej ocenili, że w maju eksport pszenicy przez porty wyniósł 350 tys. ton. Ale już w czerwcu, ich zdaniem, może nastąpić wyraźne spowolnienie eksportu, który drogą morską może wynieść 100-120 tys. ton.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 czerwca 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny

- pszenica konsumpcyjna – 733,15,

- żyto konsumpcyjne – 495,37.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- żyto – 560.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 740,

- pszenica paszowa – 720.

Golpasz Janowiec Wielkopolski

- pszenica – 790,

- pszenżyto- 650.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcja – 780,

- jęczmień konsumpcyjny – 690,

- żyto - 520.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 710,

- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 750-770,

- pszenica paszowa – 720,

- pszenżyto – 620,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne - 510-530,

- jęczmień konsumpcyjny – 620,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 670,

- owies – 580,

- groch – 870,

- bobik – 980,

- łubin – 1080.

Elewator Sieradz

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- pszenica paszowa – 700,

- żyto konsumpcyjne – 510,

- żyto paszowe – 500,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień – 550,

- kukurydza – 650,

- owies - 400.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

-pszenica konsumpcja – 760,

- żyto – 480.

Agroland sp. Z o.o.

- skup wstrzymany, magazyny są przygotowywane do nowych zbiorów.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna - 720-690,

- pszenica paszowa – 670.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 740,

- pszenica paszowa – 710.

Elewator Jabłowo (ceny na czerwiec-sierpień)

- pszenica konsumpcyjna – 745,

- pszenica paszowa – 630,

- pszenżyto – 550,

- żyto paszowe – 500,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcja – 600,

- rzepak – 1590,

- groch – 800,

- bobik – 850,

- łubin – 900.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 780-800,

- pszenica paszowa –720-740,

- pszenżyto – 650,

- żyto pasza – 520-540,

- jęczmień – 600,

- rzepak – 1630,

- kukurydza sucha – 660.

Agrito

- pszenica konsumpcja –770,

- pszenica pasza – 750,

- pszenżyto – 650,

- żyto pasza – 530,

- jęczmień konsumpcja – 620,

- kukurydza sucha – 720.

Firma Frankiewicz

- pszenica konsumpcyjna – 760,

- pszenica paszowa – 730,

- pszenżyto – 600,

- żyto paszowe – 530,

- żyto konsumpcyjne – 530,

- jęczmień – 570,

- kukurydza sucha – 700.

Agro As

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- pszenica paszowa – 700,

- pszenżyto – 610,

- żyto paszowe – 520,

- jęczmień konsumpcja – 540,

- kukurydza – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcja – 700.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 800 (stary zbiór) -730 (nowy zbiór)

- pszenica paszowa – 750 (stary zbiór) – 620 (nowy zbiór)

- pszenżyto – 570,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 700 (stary zbiór) - 620 (nowy zbiór)

- owies – 550.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica – skup wstrzymany

- pszenżyto – 620,

- jęczmień konsumpcja – 650.

Street – retail

- rzepak – 1680.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 700,

- pszenżyto – 560,

- żyto - 448,

- jęczmień konsumpcja - 560,

- rzepak – 1500,

- kukurydza sucha – 680,

- owies – 448,

- łubin - 800.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 720,

- pszenżyto – 600,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- żyto paszowe – 560,

- jęczmień paszowy – 600,

- kukurydza sucha – 700,

- rzepak – 1620.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 750,

- pszenżyto – 640,

- żyto – 530,

- jęczmień – 620,

- rzepak – 1580,

- kukurydza sucha – 750.

WIPASZ S.A.

- pszenica – skup wstrzymany

- jęczmień – 690.