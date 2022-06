Co się dzieje na Sri Lance 2022 r., fot. Shutterstock

- W 2021 r. rząd Sri Lanki zakazał używania nawozów sztucznych i pestycydów, powołując się na rzekome względy ekologiczne i chęć uniezależnienia kraju od importu wspomnianych produktów. Głęboki spadek produkcji rolnej wymusił wycofanie się z tej decyzji jesienią ub. roku, ale braki żywności są na wyspie odczuwane do dziś – informuje w Biuletynie Dziennym Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao.

Czy czeka nas fala bankructw państw rozwijających się? Przypadek Sri Lanki najprawdopodobniej nie będzie odosobniony, gdyż wiele państw rozwijających się narażonych jest na podobne ryzyka. Co się dzieje?

- Na Sri Lance od kilku tygodni nieco w cieniu wielkiej polityki rozgrywa się głęboki kryzys społeczno- gospodarczy. Na zamieszkałej przez 22 mln osób wyspie u wybrzeży Indii brakuje benzyny, energii elektrycznej, żywności oraz leków. Dwa tygodnie temu kraj ogłosił bankructwo a uliczne protesty zamieniły się w brutalnie tłumione zamieszki – informują analitycy Banku Pekao.

A miało być tak pięknie…problemy ekologicznej Sri Lanki

Przypominają jednocześnie, że jeszcze niedawno Sri Lankę można było określić jako jeden z azjatyckich tygrysów.

- Po zakończeniu wojny domowej w 2009 r. kraj ten bardzo szybko się odbudowywał, m.in. za sprawą szybko rosnącej turystyki. Wzrost gospodarczy sięgał 5-9% rocznie. Mieszkańcy Sri Lanki jeszcze w 2019 r. cieszyli dwukrotnie wyższymi dochodami oraz znacznie lepszymi systemami edukacji i ochrony zdrowia niż mieszkańcy Indii. Kraj nie był jednak wolny od strukturalnych problemów – podkreśla Bank Pekao.

Co było powodem problemów Sri Lanki?

Jest ich kilka. Pierwszym z nich, zdaniem analityków, była przemoc. - Zamachy bombowe w Wielkanoc 2019 zachwiały podstawami turystyki. Rok później kolejny cios dla branży zadała pandemia a ostatecznie pogrążyła ją inwazja Rosji na Ukrainę, gdyż z obu krajów wywodziło się gross turystów przybywających na wyspę – podają.

Drugim problemem były nietrafione inwestycje publiczne, tzw. białe słonie.

- Przykładem jest port Hambantota, którego rozbudowa sfinansowana przez pożyczkę z Chin (1,3 mld USD) miała go zamienić w ważny punkt przeładunkowy na Oceanie Indyjskim. Port przynosił jednak straty i w 2017 r. został przekazany Chinom w 99-letnią dzierżawę – wynika z analizy Banku Pekao.

Trzecim problemem był populizm.

- W 2019 r. władze Sri Lanki obniżyły główną stawkę podatku VAT z 15 do 8%. Pociągnęło to za sobą gwałtowny wzrost deficytu i uzależniło kraj od długu zagranicznego. Z kolei w 2021 r. rząd zakazał używania nawozów sztucznych i pestycydów, powołując się na rzekome względy ekologiczne i chęć uniezależnienia kraju od importu wspomnianych produktów. Głęboki spadek produkcji rolnej wymusił wycofanie się z tej decyzji jesienią ub. roku, ale braki żywności są na wyspie odczuwane do dziś – zaznaczają analitycy.

Jak dodają na koniec w komentarzu, problemy te nie są wyłącznie domeną Sri Lanki i same z siebie nie doprowadziłyby zapewne do jej obecnego położenia.

- Czynnikiem, którzy przeważył szalę było umocnienie dolara w następstwie globalnej ucieczki od ryzyka i zacieśnienia polityki pieniężnej w USA. W efekcie Sri Lanka – kraj z dużym deficytem obrotów bieżących utraciła zdolność obsługi swojego zagranicznego zadłużenia oraz pozyskiwania kluczowych towarów z importu – piszą na koniec w Biuletynie Dziennym.