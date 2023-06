Coraz więcej sygnałów płynie z rynku odnośnie kłopotów z przedłużeniem tzw. umowy zbożowej. Termin mija 18 lipca. Żniwa w Ukrainie już ruszyły, a Rumunia i Turcja szykują obostrzenia w transporcie ziarna.

- Ukraina musi być gotowa do eksportu zboża prawie wyłącznie przez swoje porty na Dunaju, ponieważ Rosja skutecznie blokuje dostawy z Morza Czarnego - poinformował we wtorek Zarząd Portów Morskich Ukrainy cytowany przez Reuters.

Przypominamy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcja wynegocjowały w lipcu ubiegłego roku tzw. umowę lustrzaną między Moskwą a Kijowem w sprawie bezpiecznego przepływu zboża z Morza Czarnego. Miało to pomóc w rozwiązaniu kryzysu żywnościowego. Umowa kilka razy została już przedłużana, ostatnio tylko na dwa miesiące i do 18 lipca. Rosja od początku podawała w wątpliwość jej przedłużenie, ale ostatecznie, nawet przed upływającym czasem się kolejny raz na to godziła. Teraz może być inaczej, bo przesłanek do jej wstrzymania jest więcej niż zwykle. Czy są to tylko spekulacje? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ale wcześniej temat ewentualnego wstrzymania decyzji nie wzbudzał reakcji rynków, mówiąc brzydko, już oni się z tym oswoili. Czy tym razem będzie inaczej i Rosja gra ponownie umową?

Co z przedłużeniem umowy?

- Rzeczywiście na rynku pojawiają się takie głosy, że umowa tym razem może nie zostać przedłużona. Należy jednak pamiętać, że historycznie wszystko wyjaśniało się w ostatnich godzinach przed wygaśnięciem poprzedniej umowy więc uważam, że takie oceny są przedwczesne. Oczywiście brak przedłużenia umowy oddziaływałby w kierunku wzrostu cen zbóż i roślin oleistych. Warto jednak zwrócić uwagę, że rola Ukrainy w światowym rynku zbóż i roślin oleistych z uwagi na wojnę istotnie zmniejszyła się. Niższy eksport z Ukrainy kompensowany jest przez rosnącą podaż z innych kierunków. Dlatego ewentualny brak możliwości eksportu ukraińskiego ziarna drogą morską miałby o wiele mniejszy wpływ na światowy rynek zbóż niż jeszcze rok temu – skomentował sytuację dla farmer.pl dr Jakub Olipra z Banku Credit Agricole.

Moskwa zagroziła, że nie przedłuży umowy poza 18 lipca, jeśli nie spełni szeregu żądań, w tym usunięcia przeszkód w eksporcie rosyjskiego zboża i nawozów. Mówi, że obietnice pomocy w tym eksporcie się nie spełniły.

- Ponieważ Rosja skutecznie blokuje działanie korytarza zbożowego, musimy być gotowi na przyjęcie prawie całego wolumenu eksportu nowych zbiorów przez porty na Dunaju – powiedział na Facebooku Dmytro Barinow, zastępca szefa zarządu Portów Morskich Ukrainy cytowany przez Reuters.

Dzięki działającemu korytarzowi zbożowemu około połowa eksportu produktów rolnych jest wysyłana przez porty Morza Czarnego, jedna czwarta przechodzi przez porty na Dunaju, a jedna czwarta przez zachodnią granicę.

Transport ukraińskiego zboża

- Władze portów morskich poinformowały w tym miesiącu, że trzy ukraińskie porty rzeczne na Dunaju wyeksportowały w maju rekordowe 3 miliony ton żywności. Ukraińscy urzędnicy ds. transportu twierdzą, że wolumen eksportu mógłby być wyższy, gdyby pogłębiono Kanał Bystre na Dunaju. Wysoki rangą ukraiński urzędnik powiedział w zeszłym miesiącu, że Kijów chce rozpocząć prace nad pogłębieniem kanału już w tym roku – podano dalej w serwisie.

Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że tranzyt przez terytorium Rumunii do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym będzie również niezwykle ważny, jeśli Rosja zrezygnuje z czarnomorskiej umowy zbożowej. Bo Konstanca obsługiwała około jednej trzeciej ukraińskiego eksportu zboża od czasu rosyjskiej inwazji, ale rumuńscy urzędnicy rozważają środki, które zapewnią miejscowym rolnikom priorytetowy dostęp do Konstancy w okresie żniw.

Ale jak informowaliśmy rumuński rząd na czas żniw chce ograniczyć liczbę statków z ukraińskim zbożem, obsługiwanych przez swój największy port nad Morzem Czarnym, właśnie w Konstancy.

Turcja z kolei też ma podobne plany. Jak pisaliśmy na farmer.pl rząd Turcji ogłosił, że zmienia swoją politykę wobec importu pszenicy z Ukrainy, by chronić krajowy rynek. Wprowadza zakazy i zaporowe cła.

Żniwa na Ukrainie

Tymczasem żniwa w Ukrainie ruszyły. Jak donosi serwis Latifundist, na południu regionu odeskiego na Ukrainie postępuje zbiór wczesnych zbóż. Wilgotność pszenicy II gatunku wynosi 10,9 proc.