Świadomość wartości nawozowej słomy w ostatnich latach rośnie, a wejście w życie ekoschematu przewidującego dodatkową płatność za pozostawienie jej na polu, nadało dynamiki temu zjawisku. Zestawiamy skład słomy z kosztem zakupu czystych składników w nawozach mineralnych. Jaką kwotę uda się zyskać tym sposobem?

Słoma i resztki pożniwne to najtańszy, najłatwiej dostępny i najprostszy do zastosowania sposób ograniczenia dawek drogich nawozów mineralnych, z jednoczesnym uzupełnieniem glebowej materii organicznej, a więc próchnicy. Jednocześnie warto mieć świadomość, że pozostawiając słomę na polu, wpisujemy się w przyszłościowe założenia rolnictwa węglowego. Przyjmuje się, że 5 t/ha słomy zbożowej ma działanie zbliżone do nawet 15 t/ha obornika. W pierwszym roku rośliny następcze wykorzystują z resztek pożniwnych przeciętnie 30 proc. azotu, 25 proc. fosforu i 50 proc. potasu.

Skład słomy zbóż

Zboża są najpopularniejszymi roślinami uprawianymi na polskich polach, stąd też zainteresowanie ich słomą jest największe. W gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą często jest zbierana z pól, ale później wraca na nie w składzie obornika. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne, podobnie jak wymiana słomy na obornik przez rolników zajmujących się wyłącznie uprawą roślin. Nie warto natomiast słomy oddawać za darmo, gdyż traci się w ten sposób cenną materię organiczną i składniki pokarmowe, okradając samego siebie.

Stosunek plonu głównego do ubocznego w przypadku zbóż mieści się w granicach od 1:05 dla jęczmienia jarego do 1:1,5 w przypadku żyta ozimego. Zestawiając to ze średnimi plonami poszczególnych gatunków zebranymi przez GUS (dane na rok 2022r.), otrzymujemy następujące ilości słomy i resztek pożniwnych:

Pszenica jara 4,7 t/ha,

Pszenica ozima 6 t/ha,

Jęczmień jary 4 t/ha,

Jęczmień ozimy 5 t/ha,

Pszenżyto jare 4,3 t/ha,

Pszenżyto ozime 5,5 t/ha,

Żyto 5,4 t/ha,

Owies 4,6 t/ha.

Należy mieć również na uwadze, że słoma i resztki pożniwne poszczególnych gatunków zbóż różnią się składem chemicznym. Dla uproszczenia skupimy się wyłącznie na analizie zawartości NPK w średnim plonie słomy i resztek pożniwnych z hektara:

Pszenica jara 31 kg N, 12 kg P2O5, 61 kg K2O,

Pszenica ozima 40 kg N, 15 kg P2O5, 78 kg K2O,

Jęczmień jary 29 kg N, 10 kg P2O5, 58 kg K2O,

Jęczmień ozimy 34 kg N, 14 kg P2O5, 66 kg K2O,

Pszenżyto jare 26 kg N, 11 kg P2O5, 52 kg K2O,

Pszenżyto ozime 34 kg N, 14 kg P2O5, 66 kg K2O,

Żyto 31 kg N, 14 kg P2O5, 65 kg K2O,

Owies 33 kg N, 15 kg P2O5, 84 kg K2O.

Wartość składników pokarmowych

W celu oszacowania wartości składników pokarmowych rozłożymy na czynniki pierwsze popularne nawozy, jakimi są saletra amonowa, superfosfat wzbogacony i sól potasowa. Do wyliczeń przyjmiemy ich ceny z połowy sierpnia, gdy saletra Pulan lub Anwil, zawierająca 34 proc. azotu, kosztowała średnio 1850 zł brutto za tonę, superfosfat wzbogacony, zawierający 40 proc. P2O5, średnio 3200 zł brutto za tonę, a sól potasowa, zawierająca 60 proc. K2O, średnio 2500 zł brutto za tonę.

Przeliczając cenę nawozu na zawartość czystego składnika, uzyskujemy następujące koszty zakupu azotu, fosforu i potasu w powyższych nawozach:

Azot w saletrze amonowej średnio 5,40 zł/kg brutto,

Fosfor w superfosfacie wzbogaconym średnio 8,00 zł/kg brutto,

Potas w soli potasowej średnio 4,20 zł/kg brutto

Wartość słomy

Jak łatwo policzyć, zestawiając powyższe zawartości składników pokarmowych z kosztem ich zakupu w formie jednoskładnikowych nawozów mineralnych, pozostawiając na polu cały plon uboczny, a więc słomę i resztki pożniwne zbóż, otrzymujemy nawóz o wartości co najmniej:

Pszenica jara 520 zł/ha,

Pszenica ozima 660 zł/ha

Jęczmień jary 480 zł/ha,

Jęczmień ozimy 610 zł/ha,

Pszenżyto jare 450 zł/ha,

Pszenżyto ozime 570 zł/ha,

Żyto 550 zł/ha,

Owies 650 zł/ha.

Kluczowe jest tu stwierdzenie „co najmniej”, gdyż wzięliśmy pod uwagę tylko azot, fosfor i potas, pomijając dla uproszczenia inne makro- i mikroelementy, a także dużą dawkę materii organicznej, której wartość trudno przeliczyć na pieniądze. Oprócz tego zysku czy też oszczędności, spowodowanej mniejszym zapotrzebowaniem na nawozy mineralne, należy doliczyć kwotę przysługującą z tytułu realizacji ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” w zakresie praktyki „Wymieszanie słomy z glebą”, za którą przysługują 2 punkty, każdy o wartości 22,47 euro, a więc około 200 zł/ha.