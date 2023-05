Globalne prognozy dotyczące pszenicy na rok 2023/2024 przewidują niższe dostawy, handel, konsumpcję i zapasy końcowe oraz większa produkcję w porównaniu z sezonem 2022/2023.

Globalne prognozy dotyczące ziarna paszowego w sezonie 2023/2024 przewidują rekordową produkcję i zużycie oraz większe zapasy końcowe.

Prognoza światowego rynku pszenicy

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), prognozuje w maju, że światowa produkcja pszenicy wyniesie rekordowe 789,8 mln ton, czyli o 1,5 mln więcej niż rok wcześniej. Większe plony w kilku krajach, w tym w Argentynie, Kanadzie, Chinach, UE i Indiach, są częściowo równoważone przez znaczne spadki w Australii, Rosji, Ukrainie i Kazachstanie. Największy wzrost dotyczy Argentyny, gdzie oczekuje się poprawy produkcji po znacznej suszy. Prognozuje się niemal rekordową produkcję w Kanadzie na rozszerzonym obszarze zgłoszonym w ankiecie dotyczącej zamiarów zasiewów Statistics Canada. Prognozowana produkcja w UE ma być wyższa, dzięki ponadprzeciętnym opadów w prawie wszystkich krajach członkowskich UE z wyjątkiem Hiszpanii i Portugalii. Prognozuje się, że produkcja w Rosji będzie niższa na zmniejszonym obszarze i plonach w stosunku do zeszłorocznego rekordu. Na Ukrainie prognozuje się spadek produkcji o 21 procent w stosunku do roku poprzedniego, głównie z powodu wojny z Rosją. Prognozuje się, że po trzech kolejnych rekordowych plonach produkcja w Australii znacznie spadnie, gdy plony powrócą do średniej.

Przewidywane światowe zużycie pszenicy na poziomie 791,7 mln ton będzie niższe o 3,0 mln ton w porównaniu z ubiegłym rokiem dzięki zmniejszeniu zużycia na cele paszowe. Większe dostawy ziarna paszowego w sezonie 2023/2024 powodują, że pszenica jest mniej konkurencyjna. Największe redukcje wykorzystania paszowego wystąpią na Ukrainie, w Indiach, Rosji i Chinach.

Przewiduje się, że światowy handel pszenicą wyniesie 209,7 mln ton, co oznacza spadek o 5,5 mln ton od sezonu 2022/2023. Oczekuje się, że Rosja po raz kolejny będzie największym eksporterem, a następni będą: UE, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Argentyna. Ostre spadki eksportu z Australii, Indii i Ukrainy z nawiązką zrekompensowały wzrosty w Argentynie, UE i Rosji.

Prognozowane zapasy końcowe w sezonie 2023/2024 spadły o 1,9 mln ton do 264,3 mln ton. Prognozuje się spadek zapasów w Rosji i UE, ale wzrost w Chinach i Indiach. Jeśli zostanie to zrealizowane, oznaczałoby to najniższy globalny wskaźnik wykorzystania zapasów od sezonu 2014/2015, przy ponad połowie światowych zapasów przechowywanych w Chinach.

Prognoza światowego rynku zbóż paszowych

Prognozuje się, że światowa produkcja kukurydzy będzie rekordowo wysoka, z największymi wzrostami w USA, Argentynie, UE, Chinach i Serbii. Częściowo rekompensują to mniejsze zbiory prognozowane dla Ukrainy i Brazylii.

Oczekuje się, że światowe zużycie kukurydzy wzrośnie o około 4 proc., przy podobnym wzroście konsumpcji. Przy niższych cenach światowy import kukurydzy wzrośnie o nieco ponad 5 proc., napędzany wzrostami w kilku krajach, w tym w Chinach, Egipcie, Wietnamie, Algierii, Meksyku i Kolumbii. Częściowo kompensowane są redukcje dla UE i Turcji.

Globalne końcowe zapasy kukurydzy wzrosły o 15,5 mln ton do 312,9 mln ton, głównie w wyniku większych zapasów w USA, które zostały częściowo zrekompensowane spadkami w Brazylii i Chinach. W przypadku Chin całkowity import ziarna paszowego w sezonie 2023/2024 prognozowany jest na 38,4 mln ton, czyli o 7,2 mln ton więcej niż rok temu, ale poniżej rekordowego poziomu 50,5 mln osiągniętego w sezonie 2020/2021.

Oczekuje się, że import kukurydzy wzrośnie o 5,0 mln ton do 23,0 mln ton, wspierany przez eksport z 3 głównych krajów eksportujących: USA, Brazylii i Ukrainy. Import jęczmienia do Chin szacuje się na 7,0 mln ton, a sorgo na 8,0 mln ton