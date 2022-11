- Na tydzień przed wygaśnięciem porozumienia zbożowego, wciąż brak zgody Rosji na jego przedłużenie, co stawia pod znakiem zapytania eksport ukraińskich surowców rolnych przez porty czarnomorskie. Rynki coraz większą uwagę poświęcają jednak stronie popytowej – informuje w swoim raporcie Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

Jak już pisaliśmy na farmer.pl brak decyzji i zamieszanie odnośnie morskiego korytarza zbożowego z Ukrainy wpływa na ceny surowców rolnych. Gra toczy się o dużą stawkę. ONZ chce nawet usprawnienia eksportu nawozów i zbóż z Rosji.

Co z porozumieniem zbożowym?

- W miniony piątek doszło do kolejnej rundy negocjacji pomiędzy Rosją a ONZ w sprawie przedłużenia funkcjonowania korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Niestety, nie ma przełomu, a Rosja wciąż domaga się złagodzenia sankcji, zwłaszcza włączenia do światowego systemu SWIFT jednego ze swoich banków, co ułatwiłoby handel rosyjskimi zbożami – podał Marciniak.

Jak uzupełnił, pomimo braku porozumienia, Ukraina kontynuuje eksport zbóż, choć jego ciężar ponownie został przerzucony na małe porty na Dunaju oraz zachodnią granicę, co ogranicza możliwości eksportowe o połowę.

Większa presja Rosji na eksport

Jak wynika z raportu InfoGrain, coraz większą presję w eksporcie pszenicy zaczyna wywierać Rosja, która upłynnia rekordowe zbiory, szacowane na 100 mln ton. To z kolei prowadzi do spadków cen na rynkach światowych, co wykorzystują importerzy z Afryki oraz Bliskiego Wschodu, pokrywając bieżące zapotrzebowanie.

- Ostatnie przeceny zbóż na giełdach towarowych mają także związek z rosnącymi obawami o popyt w kolejnych miesiącach. Mowa nie tylko o spadku popytu na zboża, lecz także na oleiste, gdzie istotny udział ma branża biopaliwowa. Spadek popytu na paliwa może szczególnie mocno dotknąć unijny rynek rzepaku, gdzie co najmniej 55 proc. przerabianego ziarna jest przeznaczane na produkcję biodiesla. A mniejszy popyt, w połączeniu ze znacznie większą produkcją i dużym importem, sugeruje znaczący wzrost zapasów rzepaku na koniec sezonu – poinformował Mirosław Marciniak.

Ogromny import rzepaku

Z rekordowymi zapasami rzepaku bieżący sezon zakończy także Polska.

- To zasługa historycznie wysokich zbiorów, a także rekordowego tempa importu z Ukrainy – od początku lipca do Polski spoza UE wjechało już 500 tys. ton rzepaku, co oznacza, że co druga przerabiana w zakładach tłuszczowych tona pochodzi z importu – informuje analityk.