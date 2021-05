Webinar z firmą Bayer: Zabieg w terminie T-2 w pszenicy oraz najnowsze odmiany rzepaku

Już w poniedziałek 31 maja br. o godzinie 19.00 odbędzie się webinar z firmą Bayer. Będziemy mówić o innowacyjnych rozwiązaniach, jakie przygotowała firma dla swoich klientów w bieżącym sezonie produkcyjnym.

Podczas tego wydarzenia skupimy się na dwóch najważniejszych ozimych gatunkach uprawnych: pszenicy oraz rzepaku.

T-2 w pszenicy - mało okien do aplikacji

W pierwszej części porozmawiamy o ochronie zbóż i o często jeszcze niewykonanym zabiegu fungicydowym w terminie T-2.

– Termin zabiegu fungicydowego T-2 w zbożach nie jest oczywisty i zależy od wielu czynników takich, jak planowana technologia ochrony uwzględniająca ilość zabiegów. W technologii dwu- lub trzy-zabiegowej terminy te będą się różniły. Wpływ na termin zabiegu ma również presja chorób oraz czas od wykonania pierwszego zabiegu. Niemniej ważne są też dobór środka, jego właściwości oraz skuteczność i spektrum działania – tłumaczy Dariusz Szymański, menedżer ds. upraw zbóż, Bayer.

Ekspert podpowie, po jakie rozwiązania warto sięgnąć w tym sezonie. Omówi także aktualny stan fitosanitarny zbóż i zastanowimy się nad prognozami ich presji w kontekście najbliższych tygodni wegetacji.

Odmiany rzepaku na nowy sezon

Maj to miesiąc, w którym na polach króluje kwitnący rzepak. Jednak w przypadku tej uprawy to już ostatnia prosta do żniw. Zdecydowana większość zabiegów ochroniarskich została już w tej uprawie wykonana. Dlatego to dobry czas, aby przygotować się do nowego sezonu. Jakie nowości odmianowe rzepaku przygotowała firma Bayer dla swoich klientów? O tym będzie w drugiej części spotkania.

Dr Szymon Hoppe, Market Development Representative, przedstawi ofertę odmian nasion rzepaku ozimego marki Dekalb, które są przeznaczone do różnych wariantów uprawy. Omówi przede wszystkich takie odmiany, jak: DK Excited oraz DK Expectation– która jest przeznaczona do intensywnej technologii uprawy; DK Exima – polecaną szczególnie w rejonach, gdzie rzepaki mogą wymarzać; DK Plasma – dla plantatorów, u których na polach pojawia się kiła kapusty, a także DK Immortal CL – odmianę z segmentu Clearfield odporną na substancję czynną imazamoks.

Podczas webinaru aktywny będzie czat ekspercki. Eksperci z firmy Bayer będą na bieżąco udzielać odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w tym wydarzeniu i aktywności!