Wiatr coraz groźniejszy na polach

W okresie zmian klimatu musi ulec zmianie sposób patrzenia na glebę, którą należy chronić, chociażby przed erozją. Czy można zabezpieczyć glebę przed niszczycielskim działaniem wiatru?

Czy wiejący wiatr może wyrządzić jakąś szkodę w tak potężnym i ciężkim środowisku, jakim jest gleba? Na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć, podejmując decyzję o roślinach uprawianych w gospodarstwie. Widok tumanów kurzu za ciągnikiem poruszającym się po polu czy wiosną na plantacji buraków nikogo nie dziwi. Traktowane jest to jako zjawisko naturalne, niemające wielkiego znaczenia. Problem erozji wietrznej jest wyraźnie zaniedbywany, gdyż, zdaniem wielu, nie ma on wielkiego znaczenia gospodarczego, dotykając sporadycznie pola. Uciekający z pola pył traktuje się jak kurz, a więc coś niepotrzebnego. Skutkuje to brakiem zainteresowania tematem, a przecież niektóre działania agrotechniczne potęgują erodowanie gleby.

Erozja wietrzna – rosnący problem

O niszczycielskiej sile zjawisk atmosferycznych rzadko się mówi w kontekście gleby. Warto więc poznać kilka podstawowych informacji. Zazwyczaj siłę wiatru czy wody omawia się w kontekście wyrządzonych strat i obniżki lub całkowitego zniszczenia płodów. Według definicji o erozji wietrznej możemy mówić, gdy wiejący wiatr prowadzi do zmian w ukształtowaniu terenu, gleby czy zaburzenia stosunków wodnych. W skrajnych przypadkach dochodzi do zmiecenia z powierzchni widocznych gołym okiem mas gleby. Najczęściej są to procesy niewidoczne i długotrwałe.

Susze sprzyjają erozji wietrznej

Nasz kraj boryka się z niedoborem opadów i występującymi coraz częściej okresami posuch i susz. Potwierdzeniem tego jest tegoroczna, wybitnie ciepła zima. O tym, że erozja przebiega, najłatwiej można się przekonać, pokonując drogi śródpolne i pola samochodem. Im jest bardziej sucho, tym więcej kurzu gromadzi się w tylnej części auta. Czymże jest ten przysłowiowy kurz? Są to najdrobniejsze, a co za tym idzie – najcenniejsze frakcje gleby odpowiedzialne za jej właściwości. W okresie bezdeszczowym luźno spoczywające na powierzchni pola cząstki glebowe mogą być łatwo zdmuchane. Co prawda wiatr rzadko działa tak silnie, jak przejeżdżający samochód, który dodatkowo kołami podrzuca cząstki gleby, ale daje to nam pewien obraz sytuacji. Rolnicy muszą z tym zjawiskiem ścierać się szczególnie wiosną, gdy pola nie są okryte przez roślinność. Za brudzenie aut w największym stopniu odpowiadają frakcje ilaste i pylaste gleby (części spławialne), a więc te, które, dzięki swojej budowie, mają możliwość wiązania wody. Gdy nie są z glebą związane, w sposób łatwy mogą zostać wywiane. Podobne zjawisko dotyczy organicznych cząstek gleby. Tumany kurzu unoszące się za maszynami pracującymi w polu były dotychczas obserwowane po żniwach, gdyż ten okres z natury bywa suchy. Podczas uprawy roli w suchych okresach zjawisko to prowadzi do niebezpieczeństw związanych z ograniczeniem widoczności nie tylko dla traktorzysty, ale i dla osób poruszających się drogami publicznymi. Na powszechność tego zjawiska mają też wpływ coraz większe ciągniki, a co za tym idzie – bardziej wydajne współpracujące z nimi maszyny i narzędzia. Gleba niepokryta roślinnością lub mulczem szybko traci w takich warunkach wodę, gdyż jej kolor jest zbliżony do brązowego, a na lepszych stanowiskach do czarnego. Prowadzi to do jeszcze szybszego jej nagrzewania i proces się pogłębia. Niestety, anomalie pogodowe związane z tym zjawiskiem dotyczą zarówno niedoborów opadów, jak i związanych ze wzrostem temperatur. W stanowiskach nieokrytych przez roślinność gleba jest erodowana także przez niekorzystne w nadmiarze promieniowanie.

Próby walki z wiatrem

Z uwagi na powyższe informacje zaleca się podejmowanie kroków ograniczających negatywny wpływ wiatru na każdym polu. Jedną z najbardziej skutecznych metod jest sadzenie pasów zadrzewień. Przed laty proces ten prowadzono na szeroką skalę w całej Polsce, wystarczy choćby wspomnieć słynne zadrzewienia Dezyderego Chłapowskiego w Turwi (Wielkopolska), a pasy złożone z różnych gatunków topoli na stałe wtopiły się w nasz krajobraz wiejski. Tymi drzewami oprócz miedz czy dróg polnych obsadzano boiska i inne miejsca użyteczności publicznej. Nawiasem mówiąc, żywotność tych drzew powoli się kończy i często są wycinane. Niestety, w ich miejsce nie prowadzi się nowych nasadzeń. Glebę można osłonić nie tylko ogromnymi drzewami, także niższe formacje roślinne spełniają takie funkcje. Do tego celu można wykorzystać krzewy, a nawet wysiewać rośliny, np. konopie czy sorgo. Jest to trudne do zaakceptowania dla rolników, zdaniem których każdy kawałek ziemi powinien produkować żywność. Takie podejście w dzisiejszych czasach powinno ulec zmianie, gdyż tylko dbając o glebę, będzie można ją zachować dla przyszłych pokoleń.

Zmianowanie

Skład gatunkowy uprawianych roślin w zmianowaniu ma istotny wpływ na ograniczenie zjawiska erozji. Im większy udział trwałych użytków zielonych, tym lepiej, gdyż uprawy takie silnie wiążą korzeniami glebę, niezależnie, czy są użytkowane kośnie czy pastwiskowo. Podobną funkcję mogą pełnić bobowate drobnonasienne zbierane na zielonkę, np. lucerny czy koniczyny. Zazwyczaj jednak tego typu grunty są związane bezpośrednio z hodowlą bydła i ich areał jest w dużej mierze powiązany z obsadą zwierząt. Są gospodarstwa, które część gruntów wyłączają z produkcji w celu tzw. odpoczynku. Warto je właśnie obsiewać mieszankami traw i bobowatych drobnonasiennych. Z kolei rośliny jare, uprawiane w szerokich rzędach (kukurydza, burak, słonecznik czy soja), są bardzo podatne na działanie wiatru. Oprócz tego, że są one siane najczęściej punktowo, a więc w dość niskiej obsadzie, wiatr może się tu rozpędzać i niosąc drobiny piasku, uszkadzać młode rośliny. Negatywny wpływ na glebę tych upraw wynika także z tego, że w klasycznych technologiach uprawy jesienią wykonuje się orkę przedzimową i tak nieosłonięta gleba pozostaje nawet do czerwca, jak w przypadku sorga. W takich warunkach może być wywiewana, tym bardziej że bezśnieżne zimy prowadzą do pogłębiania się niedoborów wody. Z punktu widzenia walki z erozją wietrzną szczególnie złą uprawą jest kukurydza zbierana na zielonkę, gdyż oprócz późnego siewu cała masa zielona jest wywożona.

Orka tak, ale….

Od dłuższego czasu w mediach i praktyce rolniczej dyskutuje się na temat sensowności wykonywania orki. Jako że ma ona swoich zagorzałych zwolenników, także tę technologię trzeba doskonalić. Całokształty uprawy roli pod rośliny jare zostały opracowane w oparciu o orkę przedzimową zwaną zięblą. Zalicza się ona do orek wysztorcowanych. Przynajmniej tak ją się zazwyczaj wykonywało. Jej głównym celem było ułatwienie wiosną obróbki gleby. Pozostawiona przez okres ciepłej zimy gleba jest poddawana wszystkim rodzajom degradacji, np. brakowi strukturotwórczego działania mrozu. Coraz częstsze bezśnieżne zimy w ogóle podważają sens tego zabiegu. Dlatego rolnicy, którzy nie zdecydowali się na całkowitą rezygnację z pługa, przedzimowe orki wykonują, agregatując pług z wałem wgłębnym Cambella, wałami powierzchniowymi Crosskill-Cambridge lub jeszcze przed zimą doprawiają je bronami talerzowymi. Głównym celem tego zabiegu jest wyrównanie pola już jesienią, ponieważ jeśli nie zajdą procesy tzw. mrozowego rozsadzenia gleby, wiosną może być dodatkowy problem z doprawieniem takich pól – szczególnie jeśli mówimy o glebach gliniasto-ilastych. Silnie wysztorcowane skiby w ostatnich latach się nie sprawdzają, gdyż co najwyżej kilka centymetrów brył się przesypuje, reszta pozostaje monolitem, a im bardziej zróżnicowana orka, tym szybsze parowanie wody z gleby. Dlatego już decydując się na zięble, należy ją wyrównać. W dużej mierze ograniczy to erozję wietrzną.

Rezygnacja z pługa

Z perspektywy ograniczania erozji wietrznej najbardziej spektakularne efekty przynosi rezygnacja z pługa w gospodarstwie. Jednakże aby tak było, gleba musi być okryta nieustannie przez roślinność (niem. System Immergrün) lub w mniejszej skali przez ściółkowanie materiałami organicznymi spoza gospodarstwa, jak np. trociny czy kora odpadowa. Tylko uprawy pasowe i budzący najwięcej kontrowersji siew bezpośredni mogą w sposób realny ograniczyć działanie wiatru. Dzieje się to na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności minimalna ingerencja we właściwości fizyczne gleby w tych dwóch systemach prowadzi do naturalnego wyrównania powierzchni pól. Jest to zasługą braku przemieszczania całej warstwy uprawnej, która najlepiej się zagęszcza, kształtuje, gdy nie jest poddawana obróbce. Taka gleba jest skonsolidowana, ma więcej wody, a co za tym idzie – jest mniej podatna na działanie wiatru. Pozostająca na jej powierzchni materia organiczna osłania ją i w pierwszej kolejności to ona jest zabierana, a nie cząsteczki gleby. Zasady siewu bezpośredniego opierają się na możliwie maksymalnym wykorzystaniu gleby do produkcji i nie chodzi tu tylko o plony, które są mierzalne i rolnik je sprzedaje. Wprowadzanie jak największej ilości materii organicznej pochodzącej także z wsiewek i międzyplonów prowadzi do wzrostu żyzności gleby. Niestety, pojęcie żyzności gleby jest nieprawidłowo rozumiane na skutek utartych stereotypów wynikających z ciągle wykonywanych orek. Z rozmów z rolnikami można wywnioskować, że żyzność sprowadza się głównie do „wytworzenia drobnej bryłki” na powierzchni gleby, tak aby rośliny mogły łatwiej rosnąć. Z badań naukowych wynika zazwyczaj, że gleba z tak skrajnych systemów uprawy charakteryzuje się lepszym życiem biologicznym, a właściwości fizyczne i chemiczne ulegają znacznej poprawie. W takich warunkach gleba jest bardziej odporna na działanie erozji wietrznej. Wracając do międzyplonów – ich szczególna rola wiatrochronna polega na wytworzeniu się wierzchniej specyficznej osłony silnie powiązanej korzeniami z glebą. Rośliny, wytwarzając wydzieliny korzeniowe, wiążą ze sobą gruzełki, jednocześnie je przyciągając na skutek siły ssącej korzeni. Wiejące wiatry bezpośrednio przy powierzchni gleby są wyhamowywane. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście tak się dzieje, gdyż niesiona energia jest pochłaniana przez łan roślin, a nie przez gruzełki gleby, jak to się dzieje w uprawie płużnej.