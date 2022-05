Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zezwoli uczestnikom Programu Rezerw Konserwacyjnych (CRP), którzy są w ostatnim roku umowy, na złożenie wniosku o dobrowolne jej rozwiązanie. W ten sposób chcą złagodzić obawy o globalne dostawy żywności. USDA pozwoli amerykańskim rolnikom na uprawę na gruntach objętych obecnie federalnym programem ochrony bez kary.

Jak podaje w komunikacie prasowym Agencja Usług Rolniczych (FSA) przy USDA, w przypadku tego jednorazowego dobrowolnego rozwiązania umowy nie trzeba będzie spłacać czynszów. To jest ukłon wdrożony w tym roku, aby złagodzić globalne wyzwania w zakresie dostaw żywności spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę.

Co to oznacza w praktyce? Właściciele gruntów rolnych, którzy nie odnawiają w tym roku swoich umów z rządem federalnym, aby utrzymać ich ziemię poza produkcją, mają możliwość wcześniejszego przywrócenia jej do pracy, co stanowi potencjalny wzrost produkcji pszenicy i innych upraw w obliczu globalnych niedoborów.

USDA ogłosiła również dodatkowe elastyczności dla Programu Zachęty Jakości Środowiskowej (EQIP) i Programu Ochrony Środowiska (CSP).

- Nieuzasadniona inwazja Putina na Ukrainę odcięła krytyczne źródło importu pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, nasion oleistych i oleju. Słyszeliśmy od wielu producentów, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje możliwości, aby pomóc odpowiedzieć na globalne potrzeby żywnościowe – powiedział Zach Ducheneaux, administrator Agencji Usług Rolniczych (FSA) USDA. – Ta decyzja pomoże producentom rolnym podejmować świadome decyzje dotyczące użytkowania gruntów i opcji ochrony – dodał.

FSA wysyła listy do producentów z wygasających umowach, które szczegółowo opisują tę jednorazową sytuację i udostępniają inne opcje, takie jak ponowne zapisanie wrażliwych powierzchni do rejestracji ciągłej CRP i rozważenie upraw ekologicznych. Producenci zostaną poproszeni o złożenie wniosku o dobrowolne rozwiązanie umowy na piśmie za pośrednictwem lokalnego centrum serwisowego USDA.

- Farmer może dobrowolnie wypowiedzieć bez kary umowę za te akry, które wychodzą z tego programu - powiedział w czwartek amerykański sekretarz rolnictwa Tom Vilsack przed komisją Senatu USA cytowany przez iowacapitaldispatch.com. Dodał, że równowartość około 1 miliona akrów ziemi rolnej opuszcza w tym roku program. Według danych USDA, w marcu aktywnie zarejestrowano w tym programie około 22,1 miliona akrów.

Przypominamy, że 1 hektar to ok. 2,5 akra.