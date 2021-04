Więcej transakcji sprzedaży surowców rolnych. Ceny spadły

Po okresie świątecznym przyszedł czas porządkowania magazynów. Firmy skupowe informują, że obecnie rolnicy chętniej sprzedają przechowywane płody rolne, niż jeszcze w ubiegłym miesiącu. Robią porządki.

Mimo iż ceny w skupach ponownie spadły – średnio 10-20 zł na tonie, to odnotowana jest większa podaż surowca. Dotyczy to zwłaszcza pszenicy i innych gatunków zbóż. Sporadycznie rzepaku, bo partie tych nasion często są już wyprzedane. Rolnicy za to chętnie podpisują umowy na zbiory roku 2021.

Rośnie deficyt zbóż w Chinach🇨🇳. Według ostatniego raportu #USDA, popyt na pszenicę w bieżącym sezonie przewyższy produkcję o blisko 16 mln ton. W kukurydzy różnica wynosi ponad 28 mln ton.@jackostrzelecki pic.twitter.com/c0NKeoO5HV — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) April 13, 2021

Wzrosła podaż zbóż

Coraz częściej tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje mniej niż 900 zł netto, kiedy w ubiegłym tygodniu w kilku firmach, cena ta była przeważnie przekroczona. Poza tym są też skupy, przetwórnie pasz, które z powodu grypy ptaków, wstrzymały zakup ziarna.

A Wy sprzedaliście już wszystkie zapasy ziarna?

Ceny zbóż w roku 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 kwietnia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- pszenica paszowa – 900.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 820.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 8020-830,

- pszenica paszowa – 810,

- pszenżyto – 760,

- żyto paszowe – 630,

- żyto konsumpcyjne – 640-650,

- jęczmień konsumpcyjny – 750,

- rzepak – 2450,

- kukurydza sucha – 940,

- owies – 560,

- groch – 1010,

- bobik – 1030,

- łubin – 1150.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 900-910,

- pszenżyto - 810,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2400-2410.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 870,

- jęczmień – 730.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenżyto – 760,

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- rzepak – 2270,

- kukurydza sucha – 860.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 860,

- żyto – 650,

- pszenżyto – 780,

- kukurydza sucha – 880,

- rzepak – 2400.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 870,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne – 680,

- jęczmień konsumpcja – 770,

- rzepak – 2300,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 550.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 910,

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2320,

- kukurydza sucha – 890.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór.

Firma Szmidt

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha – 870,

- pszenżyto – 760,

- żyta - 700.

WIPASZ S.A. oddział Krosno

- skup wstrzymany.