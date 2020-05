Większa podaż ziarna w skupach, ceny pszenicy spadły

Ostatni tydzień przyniósł ożywienie w skupach zbóż. Zwiększyła się znacznie podaż, ale w niektórych firmach zanotowano obniżki cen pszenicy.

Ostatnio informowaliśmy, że mimo wysokich cen, zwłaszcza za pszenicę konsumpcyjną, w punktach skupu nie notowany jest „duży ruch”.

Sytuacja zmieniła się w większości z nich w minionym tygodniu, kiedy to jak informowały nas firmy, podaż ziarna znacznie wzrosła. Rolnicy po prostu zaczęli sprzedawać swoje zapasy. I bardzo dobrze, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że ceny mogą spaść. Już w kilku firmach w ciągu tygodnia zanotowano obniżkę cen pszenicy konsumpcyjnej o 30-40 zł/t. Mimo to i tak nadal jest ona korzystna i przeważnie przekracza poziom 800 zł/t netto. Czy to oznacza, że zmniejszył się popyt na nasze ziarno?

Co ciekawe widać też znaczny wzrost cen kukurydzy suchej, która w mieszalniach pasz dochodzi do 750 zł/t netto.

- Od kilku dni na rynku zbożowym widać przeceny, wynikające głównie z ograniczenia aktywności w portach. Program eksportowy dobiega końca, a propozycje zakupu pszenicy konsumpcyjnej nie przekraczają 900-905 PLN. I choć wielu rolników wciąż wstrzymuje się ze sprzedażą, to na rynku odnotowuje się zwiększoną podaż ze strony firm handlowych. W końcówce sezonu należy się także spodziewać znaczącego importu pszenicy, głównie zza naszej południowej granicy - ocenia dla serwisu farmer.pl Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 6 maja 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny

- pszenica konsumpcyjna – 793,

- żyto konsumpcyjne – 495.

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 800 - 820.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 820.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- żyto – 600.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień – 630,

- żyto – 580,

- rzepak – 1600,

- kukurydza – 700.

Golpasz Janowiec Wielkopolski

- pszenica – 830,

- jęczmień – 690,

- pszenżyto- 650,

- kukurydza – 700.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- jęczmień konsumpcja – 690,

- żyto - 520.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 760,

- pszenica paszowa – 730.



Elewator Sieradz

- pszenica konsumpcyjna – 720,

- pszenica paszowa – 700,

- żyto konsumpcyjne – 510,

- żyto paszowe – 500,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień – 550,

- kukurydza – 650,

- owies - 400.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 680,

- jęczmień – 640,

- rzepak – 1600,

- kukurydza sucha – 750.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

-pszenica konsumpcja – 800,

- żyto – 560.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna - 810,

- pszenica paszowa – 770.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 770.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 820-840,

- pszenica paszowa –790-810,

- pszenżyto – 680,

- żyto pasza – 570,

- jęczmień – 650,

- rzepak – 1600 – 1620,

- kukurydza sucha – 750.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna –820,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 680,

- żyto pasza – 550,

- jęczmień konsumpcja – 650,

- kukurydza sucha – 720.

Firma Frankiewicz

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 650,

- żyto – 610,

- jęczmień – 650,

- kukurydza sucha – 750,

- owies – 530.

Agro As

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 750,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- kukurydza – 680.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 770.

PHU Łukasz Kaczmarek

Pszenica paszowa – 770,

Pszenżyto – 620,

Jęczmień konsumpcja – 670,

Street – retail

- rzepak – 1660.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna - 747,67,

- pszenżyto – 607,48,

- żyto - 485,98,

- jęczmień konsumpcja - 654,

- owies - 485-504.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 650,

- żyto – 560,

- jęczmień – 650.

AGROCHEM Puławy

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 830,

- pszenżyto – 670,

- żyto – 565,

- jęczmień – 680,

- rzepak – 1620,

- kukurydza sucha – 740.