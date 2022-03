Takiego zdania jest MRiRW pytane o bieżącą sytuację związaną z eksportem zbóż. Czy coś zmieni się w tym zakresie? Część rolników nadal przetrzymuje zboże w swoich magazynach.

Niespełna dwa tygodnie temu wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, wypowiedział się dla nas odnośnie eksportu zbóż.

Padły wówczas słowa wicepremiera:

- Jeśli chodzi o zboża, to myślę że niepotrzebna panika była wzniecana. Tym bardziej, że w tej chwili nie ma eksportu zboża z Polski. Pragnę tu oficjalnie zakomunikować. Nie ma eksportu, żaden statek nie stoi, nie jest załadowywany, wiemy to na podstawie świadectw fitosanitarnych i na podstawie transportu, więc tu nie ma żadnych ruchów w tym zakresie. Rolnicy zboże trzymają, licząc jeszcze na wzrost cen, być może słusznie. Natomiast, jeśli byłyby wzmożone próby wywozu zbóż, to wtedy będziemy zastanawiać się nad ograniczeniem. Na razie, w ogóle tego eksportu nie ma poza Unię. Dla porównania podam, że w ubiegłym roku o tej porze było wyeksportowane ok. 1 mln t zbóż, w tym roku, do tej pory wyeksportowano 74 tys. t., i to głównie na początku stycznia br.

Drążąc temat, zwróciliśmy się z pytaniem do MRiRW czy coś się zmieni w tym zakresie eksportu zboża z Polski?

- Obecna zmiana tendencji eksportowych jest spowodowana rekordowo wysoką ceną pszenicy i przetrzymywaniem jej przez rolników w magazynach w oczekiwaniu, że ceny mogą być jeszcze wyższe w związku niepewną sytuacją na rynkach rolnych w wyniku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Bardzo niską podaż zbóż ze strony rolników w ostatnich tygodniach potwierdzają regularnie składane do Ministerstwa raporty z Oddziałów Terenowych KOWR - informuje MRiRW.

Obecnie jednak w niektórych regionach kraju podaż jest nieco większa,

ponieważ ceny zbóż się ustabilizowały, ponadto rolnicy potrzebują

środków finansowych na zakup nawozów i paliwa pod nowe zbiory.

-Z informacji od uczestników rynku możemy spodziewać się, że większy eksport zbóż może rozpocząć się w kwietniu. Posiadamy informację, że do końca bieżącego miesiąca spodziewany jest załadunek jednego statku typ Panamax, który wywiezie ok. 50 tys. ton zboża - potwierdza MRiRW.

Co z eksportem do krajów trzecich?

PIORiN potwierdził z kolei, że świadectwa fitosanitarne niezbędne przy eksporcie do krajów trzecich w ostatnim czasie rzeczywiście nie były wystawiane. Natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego (fakt wysoki eksport) było wydawanych ich kilkadziesiąt.

- W obrocie wewnątrzunijnym taki dokument nie jest wymagany i tym samym stosowany. Natomiast dane Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa dotyczące wydanych świadectw fitosanitarnych wskazują, że do 11 tygodnia 2022 roku (czyli od 1 stycznia do 20 marca) eksport pszenicy konsumpcyjnej poza Unię Europejską wyniósł 74,7 tys. ton. W analogicznym okresie ubiegłego roku eksport ten wyniósł 927 tys. ton. Jednocześnie eksport poza UE pszenicy paszowej był w tym czasie śladowy - przytacza dane MRiRW.

- Od początku lutego br. do chwili obecnej PIORIN nie wydawała świadectw fitosanitarnych dla pszenicy konsumpcyjnej do krajów trzecich podczas gdy w roku 2021, w tym samym okresie, wyeksportowano 735 tys. ton pszenicy, w analogicznym okresie 2020 roku - 754 tys. ton, ale w 2018 roku - tylko ok. 51 tys. ton. Wywóz pszenicy poza UE stanowi przy tym średnio ponad 70% wywozu pszenicy z Polski ogółem - cytujemy resort rolnictwa.

Jak zauważa MRiRW dane z bieżącego roku porównujemy do danych z lat poprzednich, kiedy to wywóz zbóż z Polski był historycznie wysoki. Było to wynikiem m.in.: niepewności na rynku w wyniku pandemii Covid-19 i gromadzeniem zapasów przez kraje importerskie, osłabieniem złotówki, przez co wywóz stawał się bardziej opłacalny oraz zmniejszoną podażą eksportową zbóż z innych państw członkowskich UE w wyniku gorszych zbiorów w 2020 roku.