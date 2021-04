Wigor odmiany kukurydzy ma znaczenie

Stosunkowo mało jeszcze docenianą, choć istotną cechą nowoczesnych odmian kukurydzy jest zwiększona odporność na chłody i przymrozki wiosenne. Mniejsze uzależnienie od tych ograniczeń rozwojowych określa się jako wigor wzrostu początkowego (wczesny wigor).

Wigor młodych roślin kukurydzy to bardzo złożona właściwość odmian uwarunkowana genetycznie i fizjologicznie. Brak prostej definicji tej cechy, ale dobry wigor to cecha odmian, które mają bardziej intensywny wzrost początkowy i są mniej wrażliwe na długotrwałe chłody (poniżej 10°C), znoszą przygruntowe przymrozki, a także mają większe możliwości pobierania składników w warunkach niskich temperatur. Wyrazem tego jest bardziej zielona barwa, słabsze żółknięcie czy zasychanie liści.

Jakie są wymagania termiczne kukurydzy?

Kukurydza, aby wykiełkować, wymaga stabilnej temperatury gleby wynoszącej 8-10°C oraz temperatur minimum 14-15°C, aby szybko rosnąć. Siew nie może odbywać się zbyt wcześnie ze względu na niskie temperatury i duże ryzyko przymrozków. Z drugiej strony należy jednak wykorzystać istniejącą wilgotność gleby, a najwyższe plony uzyskuje się wtedy, gdy okres wegetacyjny jest maksymalnie wykorzystany. Dlatego termin siewu musi być kompromisem. Należy więc siać „tak wcześnie, jak to możliwe, i tak późno, jak to konieczne”.

Wczesny termin siewu wydłuża okres wegetacji kukurydzy. Temperatury poniżej 10°C są potrzebne, aby odpowiednio wykorzystać tzw. krótki dzień, który jest ważny dla ogólnego rozwoju, a w szczególności pozwala prawidłowo zrealizować fazę rozwoju wegetatywnego. Rośliny rozwijają się szybciej i mogą do fazy kwitnienia wytworzyć więcej biomasy. Przy okazji uzyskuje się efekt tzw. przerośnięcia, czyli „starczej odporności” – co utrudnia atak ploniarki zbożówki.

Świeżo posiana kukurydza, która jeszcze nie wykiełkowała, dobrze przetrzymuje chłody. Na bardzo lekkich glebach wiosną temperatura może być dość wysoka w ciągu dnia, ale bardzo niska w nocy. Wtedy spęczniałe ziarna mogą zgnić w wilgotnej glebie, a wahania temperatur mogą poważnie uszkodzić siewki.

Po wschodach, jeśli średnia dobowa temperatura utrzymuje się przez kilka dni poniżej 8-10°C, kukurydza reaguje chlorotycznym przebarwieniem liści, co prowadzi do zmniejszenia zdolności asymilacji i zmniejszenia wchłaniania składników pokarmowych. W temperaturach poniżej 10oC następuje zahamowanie pobierania fosforu, co powoduje okresowe jego braki w roślinie. Przy większych spadkach temperatur ograniczone jest pobieranie azotu, a niekiedy także potasu. Hamuje to wzrost, a jeśli chłody trwają dłużej, to znacząco ograniczają regenerację roślin, co wiąże się z opóźnieniem rozwoju, zmniejszeniem ilości biomasy i wielkości systemu korzeniowego.

Po wzejściu rośliny kukurydzy znoszą krótkotrwałe mrozy: -3 do -5 °C. Wprawdzie dochodzi wtedy do zatrzymania wzrostu i wyblakłych liści, ale nieodwracalne uszkodzenia nie występują. Dla dalszego wzrostu istotne jest, aby stożek wzrostu, który jest ok. 3 cm pod ziemią, pozostał nienaruszony.

Różnice odmianowe

Obserwujemy często, że niektóre odmiany są bardziej tolerancyjne na niższe temperatury gleby i przymrozki wiosenne. Ma to uwarunkowanie historyczne. Już pierwsze próby uprawy kukurydzy w chłodniejszych rejonach Europy wskazały, że bardziej tolerancyjne na chłody wiosenne i przymrozki są formy typu flint niż formy o zębokształtnym ziarnie (dent). Także w Polsce pierwsze próby selekcji i uprawy kukurydzy w latach 30. XX wieku dowiodły, że w rejonach centralnej Polski preferować należy odmiany typu flint: Wielkopolankę czy Małopolankę, zaś odmianę Wigor o ziarnie typu dent dobrze jest hodować na Podolu.

Opracowanie technologii produkcji odmian mieszańcowych i szybkie zdobycie przez nie rynku mocno skomplikowało ten prosty podział. Odmiany selekcjonowane dla naszej strefy klimatycznej to w większości formy typu pośredniego, o różnym udziale plazmy flint i dent. Zwykle linia mateczna wywodzi się z dentów, a linia ojcowska jest typu flint. Na szczęście przy odpowiedniej selekcji pozwala to przenieść geny decydujące o wczesnym wigorze do mieszańca, tym bardziej że hodowcy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na tę cechę. W efekcie tego aktualnie uprawiane odmiany charakteryzują się znacznie lepszym wigorem wzrostu początkowego i odpornością na przymrozki niż stare odmiany z lat 60., a nawet te z lat 90. (tab.).

Ocenę wigoru wzrostu początkowego nowych odmian kukurydzy prowadzi się w trakcie badań rejestracyjnych. W ostatnich latach średni wynik oceny to ok. 7,5o w skali 9-stopniowej, z rozrzutem +/- 1o. Nie są to duże różnice, stąd w opisie słownym COBORU dla nowo zarejestrowanych odmian najczęściej spotyka się określenie „średni wczesny wigor”. W katalogach poszczególnych firm można za to znaleźć szersze i często nadmierne jego stopniowanie typu: mocny, silny, wysoki, średni czy umiarkowany (...).

Cały artykuł ukazał się w kwietniowym wydaniu miesięcznika Farmer.