Zbiory kukurydzy ziarnowej są bardziej zaawansowane w regionach, gdzie występowała ogromna susza. W pozostałej części jest mokro i wysoka wilgotność. Zbiory są opóźnione. Co z cenami? Te są wyższe.

Zboża i rzepak podrożały w tym tygodniu. Polska jest krajem do którego Ukraina wyeksportowała najwięcej produktów rolnych.

Z powodu ostatnich opadów deszczu i wysokiej wilgotności nasion, sięgającej nawet 40 proc., zbiory kukurydzy ziarnowej w większości regionów kraju jeszcze nie ruszyły lub na pojedynczych działkach. Owszem, tam gdzie było bardzo sucho w lecie, czyli w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej, zbiory są bardziej zaawansowane. Trwają też jeszcze zbiory kukurydzy kiszonkowej, a także rolnicy mają problem z siewami ozimin. W niektórych regionach zbiory „ziarnówki” mogą się rozpocząć dopiero w listopadzie. Wiele zależy od wczesności odmian.

Jakie ceny kukurydzy w skupach?

Te dotyczące tzw. mokrego ziarna, a więc o wilgotności 30 proc. wahają się od 800 do 900 zł za t. Z kolei ta sucha, o wilgotności ok. 14 proc. wyceniana jest na 1280-1400 zł/t. Co ciekawe są skupy, gdzie nie bada się wilgotności kukurydzy i nie ma tzw. potraceń w cenie i tam często ustawiają się kolejki, co widać na poniższym filmie.