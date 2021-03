Wilgotnościomierze do ziarna – który model sprawdzi się najlepiej?

Do żniw jest jeszcze sporo czasu, jednak warto do tego napiętego okresu przygotować się zawczasu. Jednym z pomocnych urządzeń podczas żniw jest wilgotnościomierz do ziarna. Pytanie tylko, jaki wybrać?

Pomiar wilgotności ziarna jest głównym wskaźnikiem, pomocnym w wyznaczaniu terminu zbioru zbóż. Czy warto posiadać własne urządzenie? Który typ najlepiej sprawdzi się w gospodarstwie?

Na rynku dostępna jest szeroka oferta wilgotnościomierzy do ziarna, które różnią się wielkością, metodą działania oraz, rzecz jasna, ceną. O przedstawienie różnic pomiędzy poszczególnymi modelami poprosiliśmy Daniela Konstantynowicza, wiceprezesa zarządu firmy Dramiński S.A.