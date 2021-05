Wiosenna ocena stanu upraw: zdecydowanie mniej ozimych

W tym sezonie powierzchnia zasiewów zbóż ozimych jest o 5% mniejsza od ubiegłorocznej, a rzepaku i rzepiku nawet o ponad 10% - szacuje GUS.

Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi GUS ocenił w tym roku na ponad 4,2 mln ha, tj. o około 5% mniej niż wynosiła powierzchnia zasiewów w poprzednim sezonie wegetacyjnym, w tym:

- pszenicy ozimej około 1,9 mln ha,

- żyta ponad 0,9 mln ha,

- jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha,

- pszenżyta ozimego około 1,1 mln ha.

Z oceny przeprowadzonej w I dekadzie maja 2021 r. przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że stan zasiewów zbóż ozimych jest generalnie lepszy od ubiegłorocznego. Stan zbóż ozimych oraz rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 – 0,2 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych były niewielkie i wynosiły: pszenżyta ozimego ok. 0,5%, jęczmienia ozimego ok. 0,4%, żyta i mieszanek zbożowych po ok. 0,2%, pszenicy ozimej ok. 0,1%.

Wiosną bieżącego roku zaorano ogółem około 11,2 tys. ha zbóż ozimych oraz 3,1 tys. ha rzepaku i rzepiku ozimego zasianych jesienią 2020 r.

Według oceny rzeczoznawców terenowych GUS, główną przyczyną zaorywania plantacji upraw ozimych w bieżącym roku były uszkodzenia mrozowe oraz wyprzenia. Największe straty zimowe i wiosenne w uprawach zbóż ozimych odnotowano w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, natomiast w rzepaku i rzepiku w województwie opolskim (straty powodziowe).

Stan zbóż jarych oceniono na 3,4 – 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 – 0,3 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna, a stan rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,5 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia kwalifikacyjnego wyżej niż ocena ubiegłoroczna.

Przewiduje się, że powierzchnia uprawy ziemniaków wyniesie około 0,3 mln ha, natomiast powierzchnia zasiewów buraków cukrowych szacowana jest na ponad 0,2 mln ha.