Wirtualna wizyta po polach z Ampol-Merol

W dobie pandemii koronawirusa popularne są Dni Pola organizowane on-line. Na takie spotkanie zaprasza 25 czerwca firma Ampol-Merol.

Wirtualne Dni Pola w Niedźwiedziu odbędą się 25 czerwca, w czwartek o godzinie 19:30 na kanale YouTube Ampol-Merol - transmisja na żywo. Ze studia na polu oraz poletek demonstracyjnych połączą się eksperci Ampol-Merol.

Jak informuje firma, Demo Farma w Niedźwiedziu to miejsce do organizacji pierwszych w historii Wirtualnych Dni Pola z nagrodami do wygrania. To właśnie w tym gospodarstwie rolnym Ampol-Merol rozpoczął serię relacji rolniczych e-recept, którą można śledzić na kanale YouTube.

Eksperci podczas spotkania zrelacjonują, przeanalizują rozwiązania, zarekomendują nawozy i środki do ochrony roślin oraz opowiedzą o wybranych do siewu odmian.

Relację z pola można obejrzeć od samego początku do końca - wtedy można wygrać jedną z atrakcyjnych nagród przygotowanych przez firmę. Wśród nagród:

1. Kosiarka John Deere run 46 - o solidnej stalowej obudowie, z prostą regulacją wysokości koszenia, napędem o stałej prędkości i łatwym rozruchem.

2. 1 tona topowej pszenicy ozimej Lemmy - odmiana o bardzo wysokim plonie ziarna, zawartości białka w ziarnie i genetycznej odporności na pryszczarka zbożowego.

3. Magnus 5 l - sklejacz wpływający na wysokość plonu w uprawie rzepaku i zbóż, ograniczający pękanie strąków i łuszczyn, zapobiegający przedwczesnemu porastaniu zbóż i ziarniaków przed zbiorem.

4. Inger 5 l - adiuwant doglebowy poprawiający skuteczność chwastobójczą herbicydów, zapobiegający znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie zabiegów, zmniejszający ilość wody na hektar.

5. Agravita Sprint 5 kg - 3 opakowania nawozu dolistnego, całkowicie rozpuszczalnego w wodzie, do wszystkich upraw, zalecanego zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju roślin.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.dnipola.ampol-merol.pl/