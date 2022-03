Wojna. Co robią inne kraje, aby zabezpieczyć rynek zbóż?

Ceny pszenicy osiągnęły rekordowe wzrosty. Wojna w spichlerzu Europy wpływa na decyzję różnych Państw odnośnie eksportu produktów rolniczych i zabezpieczenia swoich zapasów. Jak postępują wybrane kraje?

W piątek informowaliśmy o tym, że w naszych rodzimych portach cena pszenicy przekroczyła wartość 1900 zł/t, a kukurydzy 1600 zł. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec wzrostów, bo giełdy nadal odnotowują podwyżki. Poza tym cały czas słabnie złoty i to chyba tylko kwestia dni, kiedy 1 euro przekroczy wartość 5 zł.

- Wojna w Ukrainie przyniosła rekordowe wzrosty notowań pszenicy na giełdach towarowych, zwłaszcza na giełdzie w Chicago, gdzie kontrakt majowy w ciągu tygodnia zyskał aż 40%!!! Obserwowano także bardzo duże zaangażowanie kapitału spekulacyjnego, który wykorzystuje dramat w Ukrainie do gry na wzrosty cen. W tej sytuacji kapitał spekulacyjny powinien mieć ograniczony dostęp do giełd handlujących żywnością – informuje na swoim blogu Mirosław Marciniak z InfoGrain. I podkreśla, że eksport zbóż z Ukrainy oraz Rosji zmalał praktyczne do zera. - Importerzy, którzy dokonali zakupów pszenicy i kukurydzy z regionu Morza Czarnego, próbują dokonywać zakupów zastępczych, zwłaszcza z Unii Europejskiej - zaznacza.

Ograniczony eksport z Ukrainy

- Ukraina wprowadziła licencje eksportowe na swoje kluczowe produkty rolne: pszenicę, kukurydzę i olej słonecznikowy, agencja informacyjna Interfax Ukraine powołała się na niedzielną rezolucję rządu – podało Reuters. Tego można było się spodziewać, że eksport z tego kraju nie będzie możliwy, bo on sam w zasadzie zamarł razem z rozpoczęciem wojny.

Eksport zbóż z 🇺🇦drogą kolejową? UA koleje deklarują 150 wagonów do🇷🇴, 45 do🇵🇱, 60 do🇸🇰 i 17 do🇭🇺 dziennie. Nawet w wariancie optymistycznym to 550-600 kT miesięcznie, vs 5-6 MT przez porty. A logistyka na przejściach kolejowych to koszmar. https://t.co/DQlchUTfvo — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) March 7, 2022

- Agresja Rosji na Ukrainę wywołała skokowy wzrost cen zbóż na giełdach światowych w obawie przed nieuchronnymi zakłóceniami w eksporcie. Międzynarodowe firmy handlowe zawiesiły działalność na Ukrainie, a eksport z Ukrainy wstrzymany - operowanie w portach jest zbyt niebezpieczne – poinformowała na Twitterze Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

🗓📈W ostatnim tygodniu, ceny 🌾pszenicy na giełdzie w #Chicago zwyżkują do najwyższego poziomu od 14 lat!



Uczestnicy rynku zastanawiają się jak pokryć dostawy do końca bieżącego sezonu, gdy 🇺🇦Ukraina jest wyłączona z eksportu, a wiele krajów unika importu z 🇷🇺Rosji. — Monika Piątkowska (@MJPiatkowska) March 7, 2022

W piątek informowaliśmy, że również Węgry chcą zakazać eksportu swoich produktów rolnych. W podobnym tonie wypowiadała się też Bułgaria. Ale jak się okazało, w wypadku tego pierwszego kraju to jest bardziej kontrola eksportu, niż zakaz.

To bardziej kontrola a nie zakaz eksporfu z Węgier🇭🇺 https://t.co/DPGchnMX6P — Przemek Blazejewski BST Brokers (@Przemek_Bla) March 6, 2022

Poza tym, specjaliści rynku zauważyli, że działania takie krajów Unii Europejskiej nie mają podstawy prawnej. A kroki takie muszą podjąć ewentualnie wszystkie kraje UE.

Co może być zatem rozwiązaniem? Zdaniem Marciniaka, co zakomunikował na Twitterze, najbardziej racjonalne rozwiązanie to wprowadzenie limitów eksportowych w UE do końca sezonu.

Co w tej sytuacji powinna zrobić Polska, czy też wprowadzić ograniczenia? Na ten temat na razie nie ma żadnych informacji. Ale jeszcze na początku wojny, pisząc o jej skutkach dla rynku zbóż, Mirosław Marciniak podkreślał, że chce uspokoić tych, którzy już wieszczą deficyt zbóż w kraju. - Na chwilę obecną Polska wciąż dysponuje znaczącą nadwyżką pszenicy i bardzo dużą nadwyżką kukurydzy, więc nie ma mowy o deficycie zbóż w końcówce sezonu – podkreślał analityk.

Z kolei pojawiła się też informacja, że rosyjskie ministerstwo rolnictwa zmieniło podatek eksportowy na pszenicę, jęczmień i kukurydzę na tydzień 11 marca 2022 do 15 marca 2022. Info poniżej.

The Russian agriculture ministry has amended the export tax for wheat, barley and corn for the week of

March 11, 2022 to March 15, 2022https://t.co/1pD7SuE7Zi pic.twitter.com/sf1Oj9ajuu — RitaBuyse (@ACOMRB) March 5, 2022

A jeszcze na początku konfliktu kraj z innej części świata – Argentyna – jak informował Reuters, powiadomiła, że ustanowi mechanizm kontroli krajowych cen pszenicy i złagodzenia inflacji żywności, ponieważ światowe ceny osiągnęły szczyt od 14 lat po inwazji Rosji na Ukrainę. Konkretnie za każdą tonę pszenicy zgłoszoną do eksportu, firmy będą musiały przekazać 1 proc. na fundusz, z którego będzie subsydiowana żywność na rynkach lokalnych.

Pogoda również jest ważna

- Rynek zapomniał dziś o pogodzie, koncentrując się na wojnie w Ukrainie. A półkula północna właśnie wchodzi w okres, który zdecyduje o kształcie strony podażowej w nadchodzącym sezonie – przypomniał Mirosław Marciniak.

Wojna w Ukrainie jest bez znaczenia dla chińskiej gospodarki. Z danych Państwowego Biura Statystycznego wynika, że na 27.02.2022 ceny rynkowe 50 głównych środków produkcji: 27 wzrosły (nieduże wzrosty), a 23 spadły. Tak wygląda to w rolnictwie pic.twitter.com/R1VG9T3E1c — Jacek Strzelecki (@jackostrzelecki) March 5, 2022

Tymczasem jak podawał Reuters, minister rolnictwa Chin powiedział pod koniec ubiegłego tygodnia, że stan pszenicy ozimej może być najgorszy w historii w tym kraju. Tym samym wzbudził obawy o dostawy zboża u największego konsumenta pszenicy na świecie.

- Przemawiając do dziennikarzy na marginesie dorocznego posiedzenia parlamentu tego kraju, minister rolnictwa i spraw wiejskich Tang Renjian powiedział, że rzadkie ulewne deszcze w zeszłym roku opóźniły siewy około jednej trzeciej normalnego areału pszenicy – czytamy na reuters.com.