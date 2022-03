Wojna w Ukrainie oznacza głód na Bliskim Wschodzie

Rozpoczęcie działań wojennych w Ukrainie przez wojska rosyjskie bezpośrednio wpłynęło nie tylko na notowania gazu ziemnego, ropy naftowej , węgla i innych surowców. Giełdy artykułów rolnych notują wzrosty najwyższe od 15 lat. Dzisiejsze notowania pszenicy przekroczyły 345 euro za tonę czyli ponad 1700 złotych.

Wkroczenie wojsk rosyjskich do Ukrainy i rozpoczęcie działań zbrojnych doprowadziły praktycznie do wstrzymania eksportu płodów rolnych z tego kraju. Porty nad Morzem Czarnym są blokowane przez statki rosyjskiej marynarki wojennej. Co oznacza dla świata ograniczenie podaży zbóż konsumpcyjnych, nie trudno zgadnąć. Podwyżki cen na światowych giełdach stały się faktem.

Na europejskich giełdach Euronext ceny pszenicy są na najwyższym poziomie od niemal 15 lat. Jedna tona wyceniana jest na 344 euro, czyli ponad 1700 złotych. Podobne wzrosty są notowane na Giełdzie Produktów Rolnych w Chicago.

Szczególnie poszkodowane w tej sytuacji są państwa Bliskiego Wschodu, które większość zbóż zmuszone są importować. Największe dostawy realizowane są właśnie z Rosji i Ukrainy. W okresie między kolejnymi żniwami rosyjskie ministerstwo prognozowało eksport zboża na poziomie 45-48 milionów ton. Ukraina od początku sezonu 2021/22 sprzedała zagranicznym klientom ponad 21 milionów ton. Obecnie transporty drogą morską zostały niemal wstrzymane co odbija się bezpośrednio na cenach. Dodatkowym problemem jest także system rozliczeń po wyłączeniu systemu SWIFT.

Jednym z najważniejszych rynków zbytu na rosyjskiej i ukraińskiej pszenicy jest Bliski Wschód. Egipt jest największym światowym importerem zbóż i drugim odbiorcą z Rosji. Kupuje tam ponad 3,5 miliona ton rocznie. Struktura dostaw to 50 procent z Rosji, 30 procent z Ukrainy a reszta ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kolejnym państwem jest Algieria, piąty światowy importer. Na liście są jeszcze Libia, Tunezja, a zwłaszcza Liban.

