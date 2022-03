Wojna w Ukrainie to wyraźny spadek podaży i wzrost cen zbóż

O konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainie na rynek zbóż rozmawiamy z Moniką Piątkowską, prezes Izby Zbożowo – Paszowej.

Trwająca drugi tydzień wojna w Ukrainie wstrząsnęła rynkiem zbóż i rzepaku. W porównaniu z cenami z początku trzeciej dekady lutego ceny wzrosły o blisko 10 proc. a wiele wskazuje na to że to nie koniec podwyżek. Pod dużą presją znajduje się także rynek śrut poekstrakcyjnych – zwłaszcza śruty słonecznikowej, której znaczna część importu pochodzi z Ukrainy i Rosji. O aktualnej sytuacji na rynku i konsekwencjach rosyjskiej agresji na Ukrainie rozmawiamy z Moniką Piątkowską, prezes Izby Zbożowo – Paszowej:

„Farmer: Jakie ilości zbóż i surowców wysokobiałkowych (przede wszystkim śruty słonecznikowej i soi) importujemy z rynku ukraińskiego i rosyjskiego?

Monika Piątkowska: Z informacji pozyskanych od firm Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę większość tłoczni śrut wraz z większymi podmiotami handlującymi zbożami wycofała wszystkie oferty sprzedaży, co było pokłosiem dużych wzrostów cen na giełdach. W takiej sytuacji handel został praktycznie ograniczony do zera. Branża zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację na rynku surowców białkowych i zbóż.

Łańcuch dostaw śruty słonecznikowej, która jest importowana do Polski w ponad 90% z Ukrainy i Rosji, jest na dziś zerwany. Na podstawie danych IEGiGŻ należy wskazać, że import śruty słonecznikowej z Ukrainy w 2020 roku wyniósł 372,3 tys. ton a Rosji 10,7 tys. ton, przy ogólnym wolumenie kształtującym się na poziomie 403 tys. ton. Teoretycznie jako naturalny zamiennik może być stosowana śruta rzepakowa - jej dostępność w średnim terminie nie powinna ulec zmianie, ale problematyczna może być kwestia wyceny. W odniesieniu do śruty sojowej oceniamy, że fizyczna dostępność i globalny przepływ nie uległ zmianie. Większym natomiast problemem może być dostępność oleju słonecznikowego oraz oleju sojowego, których ważnym kierunkiem importu była Ukraina i Rosji.

Jeśli chodzi o wolumen importu zbóż z tych dwóch państw to jest on minimalny gdyż np. w 2020 roku, jak wynika z danych resortu rolnictwa, z Ukrainy zaimportowaliśmy jedynie 3,9 tys. ton pszenicy, 1,5 tys. ton kukurydzy oraz 22 tys. ton żyta (import z Rosji w tym czasie to tylko 1,0 tys. ton pszenicy, pozostałe zboża to 0 ton). Dla porównania, zbiory pszenicy w tym samy roku w Polsce wyniosły odpowiednio 12,7 mln ton pszenicy, 6,8 mln ton kukurydzy oraz około 2,9 mln ton żyta.

Dostępność pasz uzależniona jest w dużej mierze od indywidualnej decyzja każdego producenta w oparciu o pozycje surowcowe i wynikające z nich ryzyko.

F: Niemal pewne jest to, że trwająca za naszą zachodnią granicą wojna ograniczy podaż surowców ze wschodu - czy to poprzez ewentualne wstrzymanie importu (Rosja), czy to poprzez ograniczenie i straty zasiewów i zerwanie łańcuchów dostaw (Ukraina). W jaki sposób zrównoważyć spadającą podaż zboża i surowców białkowych w Polsce?

MP: Inwazja Rosji na Ukrainę oznacza zakłócenia w eksporcie, ograniczenie i tak uszczuplonej podaży zbóż, przede wszystkim jeżeli rozpatrujemy to z poziomu UE, gdzie wiele państw członkowskich szczególnie z południa jak Włochy, Hiszpania, Portugalia są bardzo uzależnione od importu z tych kierunków. Ponadto, sankcje uderzą w rynek nawozowy, grzebiąc praktycznie szansę na jakąkolwiek odbudowę rynku. Przypominam, że Do 1 kwietnia obowiązuje nałożony przez Rosję zakaz eksportu saletry amonowej. Saletra amonowa to obok mocznika najczęściej stosowany na świecie nawóz azotowy. Problem też potęguje obowiązujący do czerwca tego roku chiński zakaz eksportu nawozów fosforowych.

Pojawiają się oczywiście głosy, że wartość polsko-ukraińskiej wymiany handlowej nie jest znacząca, więc nie mamy się czym martwić. Owszem, wartość eksportu towarów rolno-spożywczych na Ukrainę to 760 mln euro (tj. ok. 2% ogólnej wartości), importu 732 mln euro, saldo wynosi 27 mln euro). Dla porównania wartość eksportu rolno-spożywczego do Niemiec, naszego największego partnera handlowego towarami rolno-spożywczymi, w 2020 r. wyniosła 8,6 mld euro, stanowiąc tym samym 25 % ogólnej wartości (34,3 mld euro).

Ale obecna sytuacja wychodzi poza ramy wymiany handlowej i oddziałuje na światowe rynki, ceny zbóż i surowców na giełdach w Paryżu i Chicago, wpływając tym samym na ceny w Polsce.

Wiele podmiotów postanowiło przeczekać notowane w ostatnich dniach zawirowania cen zbóż na giełdach. Początek roku to tradycyjnie okres, w którym notuje się mniejszy przerób ziarna na pasze. Niemniej jednak, rozpoczynające się w marcu wstawienia kurcząt i większy chów przydomowy powinny wpłynąć na wzrost popytu na pasze ze strony hodowców i tym samym przełożyć się na zwiększenie produkcji pasz.

F: Jak opisane wyżej zjawisko wpłynąć może na ceny zbóż i komponentów białkowych w Polsce?

MP: Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wzrost cen surowców rolnych, w tym zbóż i oleistych. Obecnie rynki reagują bardzo nerwowo, sytuacja jest dynamiczna. Nie mam wątpliwości, że działania wojenne oraz wprowadzane sankcje negatywnie wpływają też na stronę podażową, powodując dalszy wzrost cen.

F: Ograniczenie eksportu zbóż z Ukrainy i Rosji dotknie przede wszystkim kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - to tam bowiem trafia większa część eksportu. Czy możliwe jest że na rynki te w większej ilości zacznie trafiać zboże z krajów UE? Czy Unia będzie w stanie zaspokoić potrzeby tych rynków?

MP: Rosja i Ukraina są dużymi eksporterami zboża do Afryki (w tym Egipt, Tunezja, Liban, Libia, Nigeria), Turcji, Chin i krajów Bliskiego Wschodu. To główni klienci ukraińskiego i rosyjskiego rynku zbóż. Obserwatorzy rynku zadają sobie pytanie o eksport pozostałych ok. 17 mln ton z planowanych ponad 60 mln ton zbóż z Ukrainy. Informacje, że ukraińskie wojsko wstrzymało żeglugę w portach czarnomorskich, a Rosja zamknęła Morze Azowskie dla statków handlowych zwiększyły obawy o utratę dostaw ziarna, co może skierować popyt w kierunku alternatywnych źródeł, takich jak dostawy z UE. Należy jednak pamiętać, o czym już wspomniałam wyżej, że sytuacja podażowa wewnątrz UE jest bardzo zróżnicowana. O ile Polska jest od lat eksporterem netto zbóż i ostatnie zbiory również były bardzo dobre, o tyle wiele państw członkowskich UE jest również importerem netto. To powoduje, że oni też będą poszukiwali alternatywnych rynków, zarówno wewnątrz UE jak i np. w Ameryce Południowej i USA.

F: Niedawno informowaliśmy o zerwaniu przez Izbę współpracy z firmami z kapitałem rosyjskim. Co to oznacza dla Państwa organizacji?

MP: Jako Prezydium podjęliśmy dwie uchwały. Dziś kierujemy się przede wszystkim koniecznością podejmowania wszelkich starań na rzecz zaprzestania tego konfliktu zbrojnego.

Pierwsza z uchwał dotyczyła wykluczenia z grona członków Izby jednej firmy, wchodzącej w skład firm tworzących obecnie międzynarodowy podmiot, który wywodzi się z firmy na terenie Federacji Rosyjskiej i również nadal prowadzącej tam swoją działalność gospodarczą. Prezydium Izby podjęło taki krok w związku z zaistnieniem przesłanek wskazanych w Statucie, w tym także sytuacji, w której dalsze członkostwo danej firmy nie da się pogodzić z celami Izby albo, gdy godzi w jej dobre imię.

W drugiej uchwale apelujemy do firm zrzeszonych w Izbie o wdrożenie działań na rzecz odstępowania od współpracy z podmiotami gospodarczymi wywodzącymi się z Federacji Rosyjskiej. Prezydium Izby zwróciło uwagę, że jednym z działań Izby jest kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków.

Z oczywistych względów takie decyzje oznaczają dla Izby konsekwencje finansowe, ale dziś wszyscy mamy inne priorytety.