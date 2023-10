Wojna w Ukrainie niewątpliwie wpłynęła na ceny pszenicy w Polsce, ale to niejedyna przyczyna niskich poziomów cen.

Od kilku, a właściwie od kilkunastu miesięcy trwa dyskusja o wpływie „zalania” ukraińskim zbożem (głównie pszenicą i kukurydzą) polskich magazynów, co przełożyło się na mocny spadek cen na krajowym rynku. Niewątpliwie wzrost podaży przy stabilnym popycie przekłada się na spadek cen, ale nie jest to jedyna przyczyna niskich poziomów cen, jakie obserwujemy od dłuższego czasu w naszym kraju. Nie jesteśmy wyspą, ale małą cząstką globalnego rynku. W dużym skrócie – na ceny w Polsce oddziałują: poziom światowej produkcji (głównie u największych producentów i jednocześnie eksporterów zbóż), stan najważniejszych gospodarek świata, notowania na światowych giełdach i na końcu czynniki lokalne (obecnie m.in. wojna u sąsiada).

Ceny pszenicy sprzed wybuchu wojny

Aby wyjaśnić aktualnie panującą sytuację na rynku pszenicy w Polsce, należy wrócić do stanu sprzed lutego 2022 r. Przed atakiem Rosji na Ukrainę na światowych giełdach dominował trend wzrostowy notowań pszenicy (przerywany mniejszymi i większymi korektami) będący efektem m.in. podnoszenia się światowych gospodarek po pandemii koronawirusa. Tuż przed 24 lutego cena pszenicy na paryskiej giełdzie oscylowała wokół 1200-1250 zł/t, natomiast na największej giełdzie zbożowej – CBOT była niższa o ok. 50 zł/t. W tym samym czasie na polskim rynku za tonę pszenicy płacono średnio 1130-1190 zł/t, czyli o kilkadziesiąt złotych mniej niż na MATIF. W tym momencie należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat z reguły pszenica na naszym rynku była ok. 100 zł/t tańsza od notowanej na giełdzie w Paryżu (chociaż zdarzało się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, że była droższa o ok. 100 zł/t – słabe zbiory w Polsce) (...).